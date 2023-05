Villeurbanne : la mairie épinglée pour la location du CCVA à une association proche des Frères Musulmans

Une journée faite de quizz et d’expositions relatifs à l’histoire et aux croyances musulmanes. L’heureux gagnant du jeu se verra offrir un pèlerinage à la Mecque. Si l’événement indigne aujourd’hui à l'extrême-droite, c’est parce que les associations à l’initiative de cet événement feraient partie de la nébuleuse des Frères Musulmans.

Le groupe identitaire "Les Remparts" ainsi que la fédération rhodanienne de Reconquête!, se sont fendus d’un tweet incendiaire à ce propos.

🚨Les islamistes se réunissent à Villeurbanne dans un espace municipal ! Notre communiqué ⬇️ pic.twitter.com/og0kBaGphu — RECONQUÊTE! | Rhône (@ReconqueteRhone) May 19, 2023

L’institut "Shatibi" comptait notamment, parmi ses enseignants et conférenciers réguliers dans les années 2000, Hani Ramadan. Ce dernier a depuis fait l’objet de plusieurs interdictions de séjours en France pour ses discours et ses publications faisant la promotion de la charia, du djihad et de la lapidation.

L’IESH (école d’imams), partenaire de l’événement, pose également question. Les étudiants de la première promotion de l’école avaient eu l’honneur, en 1996, de recevoir leur diplôme de la main de Youssef al Qaradawi, prédicateur égyptien de renom chez les Frères Musulmans, qui avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt international de la part d’Interpol en 2014 pour ses activités criminelles et son apologie du terrorisme.

Plus récemment, l’IESH a invité, à plusieurs reprises, l’imam Iquioussen en qualité de conférencier.

Contactée par notre rédaction, la mairie de Villeurbanne a déclaré "qu'aucun élément à ce stade ne permet d'indiquer que l'événement organisé au CCVA présenterait un risque de trouble à l'ordre public", rendant impossible, selon eux, l'annulation de la mise à disposition de cette salle aux associations Shatibi et IESH.

Décidemment le CCVA fait l'actualité en 2023. On se souvient que la venue d'Eric Zemmour dans la salle villeurbannaise pour une séance de dédicaces avait fait l'objet d'un arrêté du maire de la commune, finalement retoqué par la justice administrative.

J.B.