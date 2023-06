Lyon : ivre, drogué et déjà condamné 22 fois, il refusait d’obtempérer et a donné un coup de tête à un policier

Refus d’obtempérer aggravé, conduite dangereuse malgré la suspension de son permis, conduite sous emprise de l’alcool et de stupéfiants, violences à l’encontre d’un policier...

Le prévenu s’installe dans le box d’un pas mal assuré. Il avait été interpellé par cinq policiers, dont trois n’étaient pas en service, dans la soirée de mardi, vers 21h, à proximité de la place des Terreaux. Mercredi 31 mai, il comparaissait immédiatement devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Agé de 28 ans, le Croix-Roussien a mis en danger un grand nombre d’automobilistes et piétons lors de son passage remarqué aux abords de l’Hôtel de Ville. Deux policiers en patrouille ont d’abord remarqué l’homme alors que ce dernier roulait à vive allure autour de la place des Terreaux et faisait crisser ses pneus sur la chaussée.

Poursuivi par la police, le chauffard n’a pas hésité à franchir des lignes blanches, griller des feux rouges et forcer le passage alors que des piétons traversaient la rue. Trois policiers qui n’étaient pas en service ce soir-là ont vu la scène et ont décidé de prêter main-forte à leurs collègues.

Acculé dans une impasse, l’homme a quitté son véhicule et a décidé de prendre la fuite à pied. Rattrapé par la police, le prévenu a ensuite furieusement résisté à son arrestation en se débattant et en insultant copieusement les forces de l’ordre.

“Bande de fils de putes, je vais vous retrouver et vous tuer. (...) Je vais violer vos femmes et vos filles”, a notamment hurlé le conducteur à l’encontre des policiers. Alors qu’il était sur le point d’être placé dans la voiture policière, l’individu a soudainement assené un coup de tête à l’agent qui le maintenait. Il aurait également craché du sang sur plusieurs policiers, pendant et après son arrestation. Une opération compliquée, de bout en bout, pour les agents de police, puisqu’un certain nombre d’individus se sont attroupés autour du lieu de l’interpellation pour menacer les policiers et tenter de venir en aide au Croix-Roussien interpellé.

Une analyse sanguine du prévenu a finalement révélé que ce dernier conduisait sous l'emprise de stupéfiants et d’alcool, avec la présence non-négligeable d’1,51 gramme d’alcool par litre de sang.

Interrogé par la juge le lendemain dans le cadre de sa comparution immédiate, l’homme reconnaît tous les faits, sauf son comportement violent à l’égard des forces de l’ordre. “Je sais que j'ai fait un délit de fuite, je me suis peut-être débattu un petit peu mais j'ai pas voulu être violent.” dit l’homme, en prétendant que son coup de tête n’était pas volontaire. “J'ai du mal à me souvenir car j'ai reçu beaucoup de coups à la tête", explique le prévenu aux magistrats.

Avec 22 condamnations à son actif, le presque-trentenaire connaît bien les rouages judiciaires et décide de jouer la carte du repentir. “Je ne sais pas ce qu’il m’a pris ce soir-là, c’est même pas ma voiture”, confie t-il au tribunal. “Quand je bois, je n’arrive pas à m’arrêter et après je ne contrôle plus ce que je fais”, explique t-il, penaud. Questionné sur son casier judiciaire bien fourni, l’homme attribue son comportement délictueux à ses mauvaises fréquentations. “J’ai un problème avec mon quartier et mes fréquentations, mais je vous garantis que tout ça c’est fini.”

Un argument que le tribunal entend tous les jours, lui rappelle la présidente, qui n’a ensuite pas hésité à le tacler sur sa situation personnelle. “C'est normal à votre âge que ce soit votre mère qui subvienne à vos besoins ?”, lui a-t-elle demandé, ce à quoi le prévenu a répondu à la négative, insistant sur le fait qu’il veuille se mettre au travail et apprendre à conduire des poids lourds. “Vous comprenez que ce ne soit pas bien rassurant ?”, a enfin ironisé la juge.

Avec la réquisition du ministère public d’une peine d’emprisonnement de 18 mois avec mandat de dépôt et incarcération immédiate, le multirécidiviste peut s’estimer heureux d’y avoir échappé belle. Il n’écope, au final, que d’une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et d’une annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 6 mois.

J.B.