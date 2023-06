Lyon : ouverture du procès du meurtre d’une escort-girl noyée

Parfois, la réalité dépasse largement la plus sombre des fictions. Anne-Laure Castro, 23 ans, était serveuse dans une brasserie lyonnaise le jour et devenait l’escort « Kitty » la nuit, activité qu’elle cachait à sa famille. Lorsque la jeune femme disparaît le 23 octobre 2019, c’est une amie également escort qui avait alerté la famille. Mais l’inquiétude monte puisque pendant cinq jours, des recherches ont eu lieu et ont permis de remonter jusqu’à Alassane S., principal suspect dans cette affaire.

Finalement, le corps est retrouvé dans le Rhône le 30 octobre et les enquêteurs vont eux aussi trouver la même piste que la famille, à savoir le dernier client de la jeune femme. Bien connu des escorts, Alassane est un commerçant ambulant sur les marchés de Lyon qui se déplace avec un chariot de supermarché qu’il a modifié pour en faire un stand mobile. Selon les enquêteurs, ce serait ce même chariot qui aurait permis de transporter Anne-Laure Castro.

D’après les preuves de la police, tout semble pointer vers le suspect entre les images de vidéosurveillance, les messages avec la victime et du film alimentaire qui a été retrouvé chez lui, le même qui a permis d’enrouler « Kitty » avant de la jeter dans le fleuve.

Il ne s’agit pas d’un banal meurtre mais bien d’un cas particulièrement dérangeant. Tout d’abord, le cou de la victime a été perforé pour pouvoir la paralyser alors qu’elle était encore vivante. La jeune femme, en sous-vêtements, a ensuite été enroulée dans 44 mètres de cellophane, un câble de 2,20 mètres et deux sacs plastiques. Lorsqu’elle a été jetée à l’eau, la victime est donc morte noyée n’ayant aucune issue possible.

Le procès s’ouvre donc ce mercredi et pendant trois jours le suspect devra répondre de l’accusation de ce meurtre atroce.