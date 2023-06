Émeutes après la mort de Nahel : "Nous avons évité le pire hier soir" selon Jérémie Bréaud, le maire de Bron

"Le bilan fait état d’un bus et de quelques voitures brûlés, aucun blessé civil ni dans les forces de l’ordre n’est à déclarer. Et c’est bien le plus important !". Ce sont les mots ce vendredi matin du maire de Bron, Jérémie Bréaud, qui appelle à "un retour au calme".

Un premier bilan de cette nouvelle nuit d’émeutes au sein de la Métropole de Lyon fait état d’une douzaine d’interpellations et de 43 policiers légèrement blessés.