Lyon : des travaux sur la Voie Lyonnaise 2, le boulevard Stalingrad perturbé

Un aménagement débutera boulevard Stalingrad et boulevard Vivier Merle.

Toujours dans une perspective de développement des modes de transports doux, la Métropole de Lyon souhaite proposer aux cyclistes un espace sécurisé entre Fontaines et Saint-Priest.

Dès ce 3 juillet, la première phase débutera sur le boulevard Stalingrad entre le boulevard du 11 novembre 1918 et l’avenue Verguin, et ce jusqu’à la fin de l’année. A l’issue des travaux, une piste cyclable bidirectionnelle, un trottoir et des bandes plantées entre les platanes verront le jour.

Pour ce faire, la circulation des voitures sera impactée. La voie de circulation de droite sur le boulevard Stalingrad sera condamnée dans le sens nord-sud et les véhicules circulant vers le sud n’auront plus qu’une voie. La rue Louis Guérin sera impactée également, puisqu’elle deviendra à sens unique.



Dès le 10 juillet, le boulevard Vivier Merle prendra le relais. Les travaux débuteront entre l’avenue Félix Faure et le cours Gambetta et permettront la réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle, de nouveaux trottoirs et végétaux.

La seconde phase débutera en septembre et se terminera en mars 2024 sur la rue Waldeck-Rousseau dans le 6ème arrondissement. Cette dernière sera plus verte, avec plus d’arbres et moins de places de stationnement. La chaussée sera également réduite.