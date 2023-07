Emeutes et pillages à Lyon : les réactions des élus

Le centre-ville de Lyon a particulièrement été pris pour cible par des groupes de jeunes individus et des dizaines de commerces ont été vandalisés et pillés. Ce samedi matin, la Presqu'île a la gueule de bois.

Le premier à avoir réagi durant les émeutes fut Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, apportant son soutien aux commerçants et remerciant les "policiers mobilisés face à ceux qui veulent renverser notre République".

Son adjoint à la Sécurité Jean-Stéphane Chaillet était sur le terrain dans la soirée.

Ce soir je suis aux côtés des commerçants de la presqu’île de Lyon qui se sont fait dévaliser et détruire leurs magasins, Bravo aux femmes et aux hommes des forces de police qui tiennent les positions et assurent la sécurité des citoyens #soutien #police #lyon ⁦@lyonmag⁩ pic.twitter.com/pzz7kprEiz — Jean-Stéphane Chaillet (@JsChaillet) June 30, 2023

Dans la nuit, Grégory Doucet a condamné "sans réserve" les violences. Le maire EELV de Lyon appelait aussi les Lyonnais "à la vigilance et à l’apaisement".

Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, n’a pu que constater que son territoire n’avait pas été épargné : "Comme d'autres quartiers a été le théâtre de saccages et de pillages. J'apporte mon soutien aux commerçants touchés et remercie les services à l'œuvre pour nettoyer les dégâts sur l'espace public. La sortie de crise ne passe pas par la violence et les dégradations".

L’adjointe au Commerce Camille Augey a fait part de son "immense tristesse de voir la colère s'exprimer dans la rue par la dégradation des bâtiments publics, du mobilier urbain, des commerces. J'apporte tout mon soutien aux commerçants visés et je condamne fermement ces violences, qui doivent laisser la place au deuil et à l'apaisement".

Pour Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Logement, "céder à la violence, c’est renoncer à convaincre celles et ceux qui depuis des années n’agissent pas pour les quartiers et les ignorent. Au moment où certains de nos quartiers brûlent, nous mesurons la fragilité dans laquelle se trouvent les forces médiatrices, centres sociaux, régies de quartiers, associations d’éducation populaire… Toutes ces forces capables de parler à toutes et tous et d’agir pour les quartiers populaires. Ces hommes et femmes sont les seuls leviers d’une politique de la ville dont nous manquons aujourd’hui".

"Aujourd’hui doit être le temps de l’unité politique derrière la République et sa défense. Demain, lorsque viendra le temps du bilan et de la reconstruction, nous devrons collectivement nous interroger sur les moyens de renforcer la cohésion de notre société et de ses territoires, ainsi que l’adhésion aux valeurs communes qui fondent notre République et notre société", selon Marc Augoyard, délégué lyonnais d'Horizons.

Pour le député Renaissance du Rhône Thomas Rudigoz, Jean-Luc Mélenchon prône "la convergence des violences pour obtenir désordre, chaos et effondrement de nos institutions".