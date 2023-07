Comment survivre en intérieur cet été à Lyon ? Les conseils pour faire face aux fortes chaleurs

L’objectif est de donner les astuces pour résister aux fortes chaleurs caniculaires en réduisant un maximum la climatisation.

Les étés sont de plus en plus chauds et se traduisent par des îlots de chaleur urbains renforcés.

Pour lutter contre ce réchauffement climatique, un effort d’adaptation doit être conduit par le plus grand nombre en réduisant les émissions mais pas que.

La Ville de Lyon tente un maximum d’aménager les bâtiments publiques à l’exemple des écoles. Mais cela ne suffit pas, les Lyonnais doivent se sentir bien chez eux, "Ça devient une question de santé" affirme Sylvain Godinot, adjoint au Maire de Lyon à la transition écologique et au patrimoine.

Aujourd’hui, ce sont environ 25% des ménages lyonnais qui disposent d’un système de climatisation à leur domicile. Mais ces derniers provoquent des nuisances sonores et thermiques.

Alors l’ALEC accompagne les habitants à réduire leur impact et dans la rénovation de leur logement grâce aux changements de comportements ou de mode de vie.

"On a le devoir d’investir pour la transformation mais aussi d’aider les gens pour faciliter la transition écologique", affirme Philippe Guelpa-Bonara, président de l’ALEC et Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué au climat, à l’énergie et à la réduction de la publicité.

Il ajoute que "les pouvoirs publics doivent réaliser 75% du travail". Les 25% restant, ce sont les habitants qui doivent contribuer pour le bien être de tous.

Alors comment se rafraîchir sans contribuer au réchauffement climatique ?

L’ALEC confie ses astuces de bases, les plus simples et pourtant les plus efficaces.

Il est important de ne pas faire entrer le chaud en fermant ses volets, en ajoutant une protection solaire ou des rideaux thermiques sur ses fenêtres pour garder le frais.

Si votre habitation le permet, faites un maximum de courants d’air.

Ne générez pas de sources chaudes, telles que le four ou l’ordinateur.

Optez pour un ventilateur ou brasseur d’air, même si l’air est chaud vous aurez une impression de baisse de 4 degrés.

L’option de la végétalisation est également grandement conseillée.

L’ALEC Lyon sera présente tout le mois de juillet à travers diverses dates. La tournée démarre ce lundi sur la Place Carnot à Lyon 2, se poursuit à Vénissieux et à Bron le 5 juillet, puis à Villeurbanne le 12 juillet, à Caluire-et-Cuire et Lyon 3 le 13 juillet, à Lyon 7 le 21 juillet en terminant par Tassin le 10 août.

Toutes les informations sont à retrouver sur leur site.