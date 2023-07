Lyon : audience suspendue et salle évacuée au tribunal qui jugeait des émeutiers

Alors que 25 émeutiers doivent être jugés durant deux séances de comparution immédiate, l'une des salles a été évacuée.

Selon notre journaliste présent sur place, beaucoup de membres de l'ultragauche se trouvaient dans le public pour soutenir les prévenus arrêtés notamment pour des tirs de mortiers ou des pillages. A tel point que des personnes devaient se tenir debout dans le fond de la salle.

C'est l'une de ces personnes qui a mis le feu au poudre. Son T-Shirt avec le slogan "Virgule de Nike + la police" a été repéré par les forces de l'ordre qui lui ont demandé de sortir. D'autant qu'il avait aussi dégainé son téléphone pour filmer l'audience, ce qui est interdit.

Le ton est monté et la décision a donc été prise de faire évacuer la salle et de suspendre l'audience alors que les juges se penchaient seulement sur le cas du premier prévenu de la journée.

Dans la salle des pas perdus, une soixantaine d'individus ont alors hurlé des slogans comme "tout le monde déteste la police" ou "la police assassine" sous le regard médusé des avocats et justiciables et de quelques agents dépassés et bousculés.

Des renforts policiers sont intervenus pour sortir le public trop véhément. L'audience va pouvoir reprendre à huis-clos partiel, uniquement en présence de journalistes et de professionnels du droit.