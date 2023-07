Emeutes : Laurent Wauquiez dénonce "une haine de nos institutions et de la France"

Ce n'est que ce mardi que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris la parole sur les émeutes qui ont secoué la France et notamment les grandes villes de son territoire.

En visite à Roanne où il a rencontré des policiers et des pompiers, Laurent Wauquiez a souhaité leur rendre hommage "après les jours épuisants qu'ils ont connu".

"Ils ont fait face, y compris dans nos villes comme Roanne, à un déchaînement de violence inouïe, qui était motivé par une haine. Une haine de nos institutions et une haine de la France", a poursuivi l'ancien président des Républicains.

Laurent Wauquiez a ensuite bifurqué sur l'après-émeutes. "La question qui se pose maintenant, elle est assez simple. Combien y’aura t il de jugements ? Quelle sera la sévérité des peines ? Quelle sera surtout, malheureusement, la réalité de ces peines ? Combien de mandats de dépôt effectivement prononcés ? Combien de peines de prison effectivement exécutées ? Il est fondamental qu'à ces questions, la justice réponde".

J'ai voulu dire le soutien et la gratitude de la Nation à nos forces de l'ordre et aux pompiers, en première ligne face à une sauvagerie sans limites. Sachez que vous avez derrière vous l’immense majorité des Français.



Parmi les plus de 3 000 individus interpellés, combien… pic.twitter.com/lDVeGsix5Q — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) July 4, 2023

Et de conclure par un discours de fermeté : "Je sais bien sûr les excuses qu'on va brandir. Je sais bien sûr qu'on va expliquer qu'une grande partie de ces délinquants sont des mineurs. Mais je le dis aussi très simplement et très clairement, s'ils sont suffisamment barbares pour commettre ce qu'ils ont commis, alors ils sont suffisamment âgés pour être lourdement sanctionnés. Si on veut arrêter cette spirale, il faut que notre pays arrête de courber l’échine. Et il faut qu'on oppose calmement, la plus grande fermeté, la plus grande sévérité face à la violence. Sinon, la spirale continue."