Fête nationale : quelles sont les festivités prévues dans la Métropole de Lyon ces 13 et 14 juillet ? 

Le 13 juillet



A Caluire-et-Cuire, le rendez-vous est fixé dès 20h sur l'esplanade Bernard Roger-Dalbert, devant l'Hôtel de Ville, à 21h30 pour un tir de fusées d’artifices. Puis un bal populaire débutera à 23h.

Chassieu : un bal, un banquet et des animations sont programmés du côté du complexe sportif Romain-Tisserand. La mairie promet un "show pyrotechnique" là-encore dès 22h30.

A Couzon-au-Mont-d’Or, la mairie régale ses administrés avec à partir de 19h, un apéritif offert par la commune puis une soirée guinguette avec le bal des pompiers sur la place de la Liberté. A 22h30 là-encore, le feu d'artifice, sera tiré du pont de Couzon en partenariat avec la mairie de Rochetaillée-sur-Saône.

A Craponne, un stand de maquillage pour les enfants est à retrouver dès 19h sur le parvis de la mairie avant une "boom" pour les plus petits. Dès 20h30 c’est une animation "accordéon/guinguette" qui va se tenir puis une soirée avec DJ. Aucun tir d’artifice n’est prévu.

Du côté de Collonges-au-Mont-d’Or un bal des sapeurs-pompiers va débuter à 19h au parc de la Jonchère, sur le thème des années 80, avec DJ ou stands snacks. Les participants sont invités à se déguiser. Le feu d’artifice est prévu pour 23h.

Pour les habitants de Dardilly, les festivités débutent à 19h30 au parking du Paillet, avec une buvette et un stand de restauration mais aussi et surtout un bal. Le feu d’artifice sera tiré à 22h30.

Décines-Charpieu : accueil musical et gourmand dès 19h sur la base d'aviron, concert, et animations notamment avec une exposition de voitures de collection. Un feu d'artifice sera tiré depuis les berges du Canal à 22h30.

A Givors, des joutes sont prévues à 18h30 sur le bassin nautique puis un concert débutera à 22h avant un feu d’artifice tiré à 23h depuis les berges du Rhône. Une buvette et des stands de restaurations seront proposés.

Pour Ecully, un "grand concert gratuit en plein air dans le superbe cadre du Parc du Vivier" va débuter à 19h. Le feu d’artifice sera lancé à 22h.

Francheville : un concert de rock et un DJ à partir de 21h au Fort du Bruissin avant le feu d’artifice à 22h30.

Oullins : le feu d'artifice sera tiré à la tombée de la nuit, entre 22h et 23h, du haut du parc Chabrières.

A Fleurieux-sur-l’Arbresle, les habitants ont rendez-vous dès 19h15 dans le parc de l’espace François Baraduc pour danser lors d’une guinguette avec DJ ou dîner au stand restauration. Le feu d’artifice sera tiré à 23h.

Feyzin : un feu d’artifice est prévu à 23h au parc de l’Europe.

A Saint-Germain-au-Mont-d'Or, un bal avec orchestre fera danser les habitants sur la place de l'Esplanade, en face de la mairie, à partir de 21h30 puis un feu d’artifice est prévu à 22h30.

Pour Saint-Fons, un bal populaire va se tenir au stade de la Cressonnière dès 21h avant un feu d’artifice à 23h.

A Marcy-l’Etoile un bal en plein air va se dérouler sur la place Fleury Lancelin dès 19h30. Un feu d’artifice, tiré depuis l’allée Louis Raymond, est aussi prévu.

Mions : un bal populaire débutera à 18h30 sous la halle Louis Miachon, ponctué par un feu d’artifice à 22h45 aux abords du stade Sonny Anderson.

Meyzieu : une soirée est prévue à partir de 18h30 au Grand Large avant un feu d’artifice "lorsque la nuit sera belle". Pour la restauration, 4 foodtrucks seront notamment présents.

A Irigny, des animations musicales gratuites et des stands de restauration sont à retrouver dès 19h au parc de Champvillard puis le feu d’artifice sera tiré à 22h30.

La soirée s’annonce d’abord calme à Grigny avec un atelier d’écriture, et des jeux à partir de 19h au stade Jean Zay. Puis à 22h30 un feu d’artifice sera tiré avant l’ouverture d’un bal.

Enfin à Villeurbanne, la mairie propose ce jeudi soir une séance de cinéma en plein air, place Lazare Goujon, à 22h. Le film d'animation "Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary" sera projeté.

A Saint-Genis-Laval, l’univers Disney sera célébré avec une piste de danse de 19h à minuit au complexe sportif de Beauregard et un feu d’artifice sur le thème à 22h30. Des stands pour manger et boire seront installés.

Saint-Germain-au-Mont-d’Or : un bal "swing" à partir de 19h30 sur la place en face de la mairie puis un feu d’artifice à 22h30.

A Saint-Priest, le maire donne rendez-vous à ses administrés à partir de 19h30 du côté de l’Esplanade des Arts, "pour profiter d’une animation musicale". Un feu d’artifice sera tiré vers 23h.

Sainte-Foy-lès-Lyon : restauration et boissons proposées par des établissements fidésiens dès 19h dans le Parc de la Mairie, "dans une ambiance musicale et festive assurée par une fanfare et deux musiciens", selon la mairie. Puis un feu d’artifice sera tiré à 22h30 sur le thème "La République".

Vénissieux : un feu d’artifice sera tiré à 22h30 depuis le Stade Laurent Gérin mais aucun bal n’est au programme.

Le 14 juillet

Tout d’abord à Bron, une soirée est prévue dès 18h place de la Liberté avec notamment des concerts et de la danse avant un feu d’artifice à 22h30 puis un « Live DJ ». Des espaces de restauration seront installés.

Les habitants de Charly sont conviés très tôt, à partir de 15h, sur la place de la mairie où seront installés des jeux et animations pour enfants. A 18h30 un vin d’honneur sera offert avant un concert dès 20h30 et un feu d’artifice à 22h30.

A Quincieux, un bal est organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers à partir de 19h avant un feu d’artifice dès 22h30, tiré depuis le stade de football de la commune.

A Neuville-sur-Saône, le 14 juillet débutera avec un tournoi de pétanque en doublettes dès 14h avant une soirée à partir de 20h dans le parc d’Ombreval. Un feu d’artifice à 22h30 sera enfin allumé depuis le jardin d’Arc, derrière la mairie.

Du côté de Cailloux-sur-Fontaines un repas et une animation musicale sont prévus ce jeudi soir dans deux bars de la commune avant une soirée DJ. Le 14 juillet un tournoi de pétanque est organisé dans l’après-midi à La Vallonnière, avec des stands de restauration, puis un feu d’artifice dès 22h30.

Lissieu : un feu d’artifice musical est programmé au Parc de Montvallon à 22h, "pour clôturer en beauté cette édition des Estivales", précise la mairie.

Pour les résidents de Limonest, un grand bal est organisé dès 18h au théâtre de Verdure. Un feu d’artifice sera tiré sans précision d’heure sur les réseaux sociaux de la commune.

A Jonage pas de bal prévu par la mairie mais un feu d’artifice à 22h45 tiré depuis les berges du canal.

Pour La Tour de Salvagny un bal est offert par l’Amicale des pompiers à partir de 20h30 à l’hippodrome, avec une pause pour le feu d’artifice à 22h30.

Pierre-Bénite : après une course de caisses à savon entre 13h30 et 17h30 dans les rues de la commune, un "repas républicain" est prévu dès 18h au parc Manillier puis un bal populaire ponctué d’un feu d’artifice tiré à 21h30.

A Rillieux-la-Pape, le rendez-vous est fixé dès 20h sur le parvis de l’accueil Marcel André pour le coup d’envoi d’un bal populaire. Puis un "spectacle pyrotechnique" sera tiré de l'Hôtel de Ville à la nuit tombée.

À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les festivités commenceront par une retraite aux flambeaux, à 21h30 place de la République. Puis à 22h30 le feu d’artifice conclura la soirée.

Tassin-la-Demi-Lune : un banquet républicain est organisé dès 11h30 dans les Jardins de l’Hôtel de Ville. "Nombre de places limité, inscription obligatoire", précise la mairie. Le soir, à partir de 19h30, un bal des pompiers aura lieu à la caserne des soldats du feu. Puis, à 22h45 un feu d’artifice sera tiré depuis la mairie, "dans une ambiance sonore immersive rock".

Vaulx-en-Velin : des animations sont prévues sur le parking du marché aux puces dès 19h avant l’ouverture d’un bal à 20h et enfin un feu d’artifice à 22h45. La restauration sera possible sur place.

A Vernaison, sur la place de la mairie, un apéritif "républicain" est offert dès 19h avant un barbecue organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers Volontaires de Vernaison-Charly. A 22h, la mairie sera " mise en lumière". Puis, les habitants seront invités à danser dès 22h15 avec l’ouverture du bal.

A noter qu’aucune célébration particulière n’est prévue du côté de Corbas, Genay, Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, Albigny-sur-Saône, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières (qui préfère tirer un feu s’artifice le 8 décembre), Fontaines-sur-Saône (où un feu d’artifice a été tiré pour la Fête de la Musique), Fontaines-Saint-Martin, Montanay, La Mulatiere, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-les-Ollières, Sathonay-Camp et Sathonay-Village.