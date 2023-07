Week-end de chassé-croisé : ça va être compliqué sur les routes !

La circulation s’annonce particulièrement difficile ce week-end à l’occasion du chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens. Bison Futé voit rouge ce vendredi sur la moitié ouest du pays et orange sur la moitié est. La couleur orange sera également de sortie pour les retours ce vendredi. Il est notamment recommandé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange jusqu’à 21h.

En ce qui concerne la journée de samedi, elle sera rouge dans le sens des départs sur toute la France avec toujours des difficultés dans la Vallée du Rhône. Les difficultés seront moins importantes pour les retours puisque Bison Futé voit vert pour les trois quarts du pays mais orange sur le quart nord-ouest.

Sans surprise, la journée de dimanche sera la plus calme avec un drapeau vert dans les deux sens de circulation.