Auvergne-Rhône-Alpes : deux départements en alerte canicule

Après la pluie, le beau temps. Si ces derniers jours ont été plutôt doux voire frais, la tendance devrait s’inverser dans une partie de l’Auvergne-Rhône-Alpes. A partir de midi et jusqu’à minuit au moins, les deux départements devraient connaître d’importantes chaleurs. En effet, 34 degrés sont attendus dans le centre de la Drôme et de l’Ardèche.

Mais le reste de la région n’est pas mis à l’écart non plus puisque dans le Rhône, l’Isère et la Loire, les températures vont là-aussi monter jusqu’à 32 degrés.