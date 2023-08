Tony Parker (ASVEL) au Hall of Fame du basket

Tony Parker a été intronisé au Hall of Fame du basket cette nuit. Le président de l'ASVEL est logiquement récompensé pour ses années passées à San Antonio, où il a remporté quatre titres de champion NBA sous la tunique des Spurs.

Tony Parker mange désormais à la table de Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Il n'est pas le premier européen à faire son entrée au Hall of Fame, mais il est bien le premier Français à avoir droit à cet honneur et cette reconnaissance de ses pairs.

Tony Parker est un Hall Of Famer 🙌



Hier soir, le meilleur joueur français de l'histoire a été intronisé au Panthéon du basket, félicitations 👏🔥#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/Wq7tAqym5X — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 13, 2023

"C’était un périple incroyable. Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un comme moi puisse vivre une telle aventure. Pour tous les enfants qui nous regardent, continuez à rêver grand !", a déclaré TP lors de son discours d'intronisation aux côtés de son ancien entraîneur Gregg Popovich.