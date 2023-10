Conférence sur la Palestine et "l'apartheid israélien" à Lyon II : le Crif demande l'interdiction de l'évènement

Cette dernière, qui donne le ton d'entrée avec son titre "Colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens ?", doit faire intervenir Maryam Abu Daqqa, membre influente du Front populaire de libération de la Palestine. Or, le FPLP est reconnu comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis.

Le Crif réclame l'annulation de la conférence hébergée par l'université lyonnaise et estime que la maintenir serait "une violation grave des valeurs de la République française, des principes de l’université et représente une offense envers la communauté juive".

Sollicitée par notre rédaction, l'Université Lyon II indique avoir reçu les organisateurs de la conférence pour leur rappeler "l’obligation de respecter ces règles (s'assurer de l'absence de propos discriminants, racistes, antisémites et homophobes ndlr) dont ils sont les garants. Dans le cas contraire, l’université prendra toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se renouvelle pas, et engagera des poursuites le cas échéant. De la même manière, si des actes d’intimidation, des menaces ont lieu sur nos campus à l’encontre des personnes participant à cet évènement, des poursuites pourront être engagées".



Concernant le cas Maryam Abu Daqqa, la faculté se range derrière une décision de l'Etat : "Sous réserve d’une contre information des services de la Préfecture, la personne invitée à témoigner ne fait pas l’objet d’une procédure juridique ou d’une interdiction de présence sur le sol français".

"De par ces éléments l’Université n’a pas de raison de refuser la tenue de cet évènement, mais sera très vigilante quant à son déroulement", conclut-elle.