Marion Maréchal : "Il y a des choses à faire avec Laurent Wauquiez",

Présente à Lyon, Marion Maréchal est en campagne pour les élections européennes 2024. Selon elle, "l'immigration est le grand enjeu de cette élection". La tête de liste Reconquête! veut "sortir Ursula von der Leyen et mettre en place une ligne politique différente, qui ne soit plus immigrationniste, libre-échangiste et pro-LGBT".

Dans l'agglomération lyonnaise, l'immigration prise en charge par la Métropole concerne avant tout les mineurs isolés. "Ça coûte 1 à 2 milliards d'euros par an. Rien n'est fait pour sanctionner leur fraude à l'âge", reproche Marion Maréchal.

"L'immigration a des conséquences économiques, sociales, culturelles, identitaires, sécuritaires. Tout le monde s'accorde à dire que nous n'avons plus les moyens d'accueillir une immigration de masse", poursuit l'ancienne députée frontiste.

Si l'extrême-droite veut peser dans le débat, elle doit s'inspirer de la NUPES et voir large. Marion Maréchal partage ce constat et lorgne sur les Républicains : "Il y a des choses à faire avec Laurent Wauquiez. Mais ce qui me surprend, c'est que je vois un changement de cap depuis quelques semaines, et qu'il veut récupérer l'héritage électoral d'Emmanuel Macron".

Quid de Lyon, bastion visiblement imprenable pour le RN ou Reconquête! Marion Maréchal se défend en rappelant les 8% d'Eric Zemmour à la présidentielle dans la capitale des Gaules. "C'est une jeune aventure à construire, qui suscite de l'enthousiasme. J'ai beaucoup d'ambitions pour ces européennes à Lyon. Il y a beaucoup de Lyonnais sensibles à notre discours", conclut-elle.

00:00 Guerre en Ukraine

03:36 Mineurs isolés

07:14 Partage des voix à l'extrême-droite en 2024 ?

09:35 Laurent Wauquiez

13:04 Difficultés d'implantation à Lyon