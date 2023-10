Lyon : la préfecture interdit la nouvelle manifestation pro-Palestine

Et comme la première fois, la préfecture du Rhône a décidé de prendre un arrêté pour interdire la manifestation. Et comme la première fois, les organisateurs entendent bien se retrouver quand même.

"Donc les rassemblements pour soutenir les bombardements d'Israël sur Gaza sont autorisés mais les soutiens aux peuples de Palestine sont interdits même quand ils sont déposés. La préfecture ne joue pas le jeu donc faisons pareil", réagit ainsi le groupuscule antifa la Gale.

Si le rassemblement de lundi s'est fait place Gabriel-Péri à la Guillotière, où la foule avoisinante avait permis de masquer la faible affluence, celui de ce mercredi soir est prévu à 18h place de la Comédie, entre l'Hôtel de Ville et l'Opéra.

Un important dispositif policier devrait être à nouveau déployé, d'autant que la mairie a installé sur sa façade un drapeau israélien.

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s’alourdir avec 1200 morts et 2800 blessés côté israélien, 922 morts et 4650 blessés côté palestinien. La France va organiser ce jeudi un vol spécial pour rapatrier les ressortissants français qui le souhaitent. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a également annoncé ce mercredi matin une vingtaine d’interpellations en France pour actes antisémites depuis le week-end dernier.