LOU Rugby : le demi de mêlée Liam Rimet rappelé de son prêt à Béziers

Ce vendredi, le LOU a rappelé Liam Rimet de son prêt à Béziers, pour densifier en effectif le poste de demi de mêlée. A ce poste, les Lyonnais ont perdu Jean-Marc Doussain sur blessure, Pierre Pagès est parti à Biarritz, Baptiste Couilloud dispute actuellement la Coupe du Monde avec le XV de France, et Martin Page-Relo revient tout juste à l’entraînement. Seulement munis de l’espoir Paul Dumas à cette position, Fabien Gengenbacher et son staff récupèrent un élément de plus.

Auteur de cinq matchs de Pro D2 pour un essai avec Béziers, Liam Rimet devait se réjouir d’avoir autant de temps de jeu, et se retrouve précipitamment de retour dans le groupe, avec notamment la possibilité pour lui de jouer dans deux semaines face à Clermont, pour le retour du Top 14. Agé de 20 ans, le demi de mêlée a également connu des sélections avec l’équipe de France U20 en 2022.

Liam Rimet ne devrait donc pas repartir en prêt et effectuera l’ensemble de la saison avec le LOU Rugby, en espérant donner un élan à sa carrière, à un niveau où on ne l’attendait pas forcément.