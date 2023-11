Trois conséquences d’un retour vers la "Courly"

Le texte n’est pas encore déposé sur le bureau du Sénat, mais il circule actuellement parmi les personnes averties...

Il comporte 7 articles dont le plus important est l’article 6. Il y est proposé de compléter le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales par un chapitre X consacré à "La Métropole de Lyon" (le statut changerait mais pas le nom, vous suivez ?).

Pour faire court, cette proposition de loi ambitionne de modifier la manière dont serait composée le conseil de la Métropole avec une attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes en fonction de leur population, et une attribution automatique d'un siège à chaque commune.

Trois conséquences immédiates sont à souligner.

Premièrement, le conseil de la Métropole passerait de 150 à 164 membres et le budget consacré à l’indemnité des élus devrait donc être augmenté au minimum de 1 376 247 euros sur un mandat.

Deuxièmement, l’égalité des citoyens devant le scrutin serait sérieusement écornée puisque le maire, et donc conseiller communautaire de Curis-au-Mont-d'Or, représenterait 1 182 habitants alors qu’un conseiller communautaire de Villeurbanne en représenterait 9 240. En d’autres termes, un Curissois pèserait près de 8 fois plus qu’un Villeurbannais.

Et troisièmement, il n’y aurait plus du tout de campagne électorale sur les enjeux métropolitains puisque les conseillers communautaires seraient élus par un système de fléchage à partir des seules listes présentes aux élections municipales. Les grands choix politiques de l’agglomération n’auraient donc plus lieu devant les électeurs et dans les urnes, mais dans les couloirs de l’hôtel du Grand Lyon, à l’occasion de petits marchandages entre élus, permettant à nouveaux à certains maires de monnayer leur soutien en échanges d’investissements supplémentaires pour leur communes.

Dépenser plus pour les indemnités des élus, passe encore. Que certains électeurs pèsent plus que d’autres, cela existe déjà pour les législatives. Mais qu’il ne soit plus possible d’organiser un débat politique au niveau métropolitain alors que cette collectivité gère près de 4 milliards d’euros d’argent public est à mon sens la plus grande faute politique de la proposition de loi de MM. Etienne Blanc et Alexandre Vincendet.

Et c’est la raison pour laquelle il convient de la dénoncer et de s’y opposer.

Pierre Obrecht

Conseil en communication politique