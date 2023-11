Oyonnax-LOU Rugby : se remettre la tête à l’endroit en brisant une malédiction

Quoi de mieux qu’un bon derby pour retrouver un surplus de motivation ? Ce samedi, le LOU affronte Oyonnax à l’extérieur, après deux revers contre le Stade Français et le Racing 92. Neuvièmes au classement, les Rouge et Noir sont loin de leurs objectifs après six journées et doivent redresser la barre sur un terrain qui ne leur a jamais réussi dans le passé. En effet, depuis que le LOU est professionnel, il n’a jamais gagné dans le Haut-Bugey, restant sur six défaites et deux matchs nuls.

Un coup dur, un turn-over et des retours

Les derniers jours ont été particulièrement compliqués pour le staff de Fabien Gengenbacher, qui a perdu son troisième ligne Dylan Cretin, victime ce jeudi d’une rupture des croisés à l’entraînement. Un turn-over était prévu pour ce match, laissant Romain Taofifenua, Kilian Geraci, Beka Saginadze, Vincent Rattez et Monty Ioane en tribunes. Le LOU pourra néanmoins compter sur les précieux retours de Sébastien Taofifenua, Alban Roussel, Liam Allen, Josiah Maraku, Thaakir Abrahams et Jordan Taufua.

Un adversaire coriace à domicile

A Oyonnax, la saison semble partie pour jouer le maintien. Néanmoins, le premier non-relégable et 12e du championnat est un adversaire coriace à domicile, notamment contre les grosses écuries. Tombeurs de Clermont et La Rochelle, les Aindinois donnent du fil à retordre aux grosses équipes. Si après un début de saison raté le LOU reste un candidat sérieux aux phases finales, il devra justifier son statut de favori, sur un terrain qu’il n’a pas encore dompté dans son histoire récente.

Coup d’envoi de Oyonnax-LOU Rugby ce samedi à 17h, au stade Charles-Mathon.