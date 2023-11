Le président de la Métropole de Lyon en déplacement en Belgique cette semaine

Le président de la Métropole de Lyon se rendra à Bruxelles jeudi et vendredi, après un détour par Paris la veille dans le cadre du 105e Congrès des Maires et Présidents d'intercommunalités de France.

Dans le Plat Pays, l'écologiste le plus puissant de France va butiner des idées.

Car outre la soirée des ambassadeurs ONLYLYON jeudi à Molenbeek, Bruno Bernard doit d'abord visiter le projet EcoZone du groupe BPost, prendre connaissance de la Low Emission Zone (la cousine belge de la ZFE) et des stationnements vélo de Bruxelles avec le directeur général de Bruxelles Mobilités (le pendant belge de Fabien Bagnon).

Vendredi, Bruno Bernard sera reçu par la ministre (du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale) Elke Van den Brandt, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière. Il fera ensuite un tour en centre-ville pour découvrir le nouveau schéma de circulation et la piétonnisation dans le Pentagone et visitera le port de Bruxelles.

A noter que l'ambiance frites-bières poursuivra Bruno Bernard jusqu'à Lyon puisque dimanche soir, l'élu EELV assistera au Groupama Stadium au match OL-Lille.