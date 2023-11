Cédric Van Styvendael : "On ne va pas régler la question du Tonkin avec des tweets"

Ce lundi soir, une réunion publique se tenait au Tonkin pour faire le point sur l'insécurité qui règne dans le quartier villeurbannais, à cause essentiellement du trafic de drogue.

"Le Tonkin est devenu le supermarché le plus agréable de la drogue sur la Métropole. Il y a beaucoup de clientèle et donc beaucoup d'argent. On est à 50 transactions à l'heure sur certains points", explique le maire socialiste Cédric Van Styvendael.

L'édile le reconnaît : "On s'est fait engueuler hier soir". Et il a répliqué en demandant du temps : "On a besoin d'un travail dans la durée car le problème est tellement enkysté".

Cédric Van Styvendael est aussi revenu sur ce qu'il réclame à Gérald Darmanin, tandis que le ministre de l'Intérieur montre les muscles au Tonkin et sur les réseaux sociaux.

"S'il arrête de faire de la com', j'arrête de faire de la com' et on se met au boulot", demande le maire villeurbannais, qui attend depuis trois ans de nouveaux effectifs de police nationale.

"On ne va pas régler la question du Tonkin avec des tweets", estime-t-il.

Enfin, Cédric Van Styvendael se dit "à la fois admiratif et un peu inquiet" du travail de terrain réalisé par les collectifs d'habitants. "Je leur demande d'être prudents", lance-t-il, notamment après l'opération menée pour déloger des dealers et qui aurait pu mal tourner sans l'arrivée de la police selon lui.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Hommage à Gérard Collomb

02:13 Opération de police au Tonkin

03:43 Points de deal

07:08 Message à Gérald Darmanin

08:26 Police municipale à Villeurbanne

10:13 Vidéoprotection

11:30 Collectif d'habitants du Tonkin