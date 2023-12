Castres-LOU Rugby : se réinventer à l’extérieur

On peut souffler un grand coup, la semaine dernière le LOU Rugby a enfin retrouvé la victoire à domicile contre Bayonne (42-29). Mais reste encore à enchaîner. Ce samedi après-midi, les Lyonnais se déplacent à Castres dans le cadre de la 9e journée de Top 14, avec plusieurs objectifs en tête. D’abord, enregistrer son premier succès à l’extérieur cette saison. Ensuite, enfin lancer une série de victoires. C’est simple, la dernière fois que le LOU a enchaîné deux succès de suite, c’était il y a neuf mois, en février dernier. Dixièmes du classement, les hommes de Fabien Gengenbacher doivent enfin convaincre loin de Gerland.

Un effectif qui se regarnit peu à peu

Au fur et à mesure que les semaines passent, le LOU enregistre des retours, et ça fait du bien. Les renforts avaient permis aux Rouge et Noir d’aligner une équipe convaincante le week-end dernier face aux Basques, et elle pourrait l’être encore plus ce samedi. Les internationaux tongien et fidjien Feao Fotuaika et Semi Radradra ont fait leur retour cette semaine dans le groupe. Le seul point noir pour le LOU est l’absence de Demba Bamba, touché au mollet lors du dernier match.

Pierre Fabre, cette forteresse toujours imprenable

Enchaîner un deuxième succès ne sera pas une mince affaire pour les coéquipiers de Martin Page-Relo. Les Castrais sont cinquièmes du championnat et n’ont encore jamais perdu sur leur pelouse cette saison. A la maison, Castres a successivement fait mordre la poussière à Pau, Bayonne, Oyonnax et Toulouse, dans la forteresse toujours imprenable du stade Pierre Fabre. Et ça fait plus de six ans que les Lyonnais ne l’ont pas reprise.

Lors de ses six derniers voyages dans le Tarn, le club lyonnais en est reparti bredouille (6 défaites). Désireux de briser cette satanée malédiction, le LOU doit ce samedi enclencher plusieurs dynamiques et ainsi prouver qu’elle n’est pas une équipe de bas de tableau en Top 14.

Coup d’envoi de Castres-LOU Rugby ce samedi à 17h au stade Pierre-Fabre.