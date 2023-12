Champions Cup : le LOU perd de peu à Bristol

Mais pour son entrée en lice en Champions Cup, Lyon a tout gâché.

Les hommes de Fabien Gengenbacher ont pourtant montré qu'ils avaient du répondant. A l'ouverture du score des Anglais dès la 6e minute, le LOU répliquait une minute plus tard par Ethan Dumortier. Et dans la foulée, Marvin Okuya aplatissait à son tour pour permettre aux Rouge et Noir de mener. Sauf que les deux transformations étaient ratées par Martin Page-Relo. Des points faciles ratés, et qui coûteront cher.

Car Bristol repartait de l'avant et inscrivait deux nouveaux essais avant la mi-temps, puis un troisième et un quatrième au retour des vestiaires pour mener jusqu'à 33-10.

La remontada lyonnaise était enclenchée par Thaakir Abrahams et son essai à la 58e. Semi Radradra l'imitait, puis Alfred Parisien à quelques minutes de la fin du match.

Mais il était trop tard et les Bears de Bristol l'emportaient (36-34) sur leur pelouse. Tandis que le LOU raflait les bonus offensif et défensif.

La compétition internationale se poursuivra samedi prochain avec la réception au Matmut Stadium de Gerland des Bulls de Pretoria.