Villeurbanne : la mairie va augmenter les impôts en 2024

Le maire Cédric Van Styvendael a annoncé son intention de présenter un budget en hausse pour l'année 2024, avec 263 millions d'euros, et qui sera voté ce jeudi en conseil municipal. Cela permettra d'avoir un niveau d'investissement de 98,9 millions d'euros, soit 10% de plus qu'en 2023.

Si l'objectif est de pouvoir poursuivre le développement de Villeurbanne, les habitants devront passer à la caisse pour que ce budget voit le jour.

L'édile socialiste va donc avoir recours à l'actionnement du levier fiscal, avec une hausse de 10% des impôts locaux. Cela permettra de rétablir l'autofinancement après une année 2023 durant laquelle l'endettement a augmenté "sensiblement". La Ville de Villeurbanne estime pouvoir récupérer ainsi 8 millions d'euros, dont 7,8 millions au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

"Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, concède Cédric Van Styvendael. Nous sommes bien conscients qu’elle va peser sur la situation des habitants concernés, déjà rendue difficile par l’augmentation constante du coût de la vie ces dernières années. Préparer l’avenir, c’est aussi garantir la capacité de la Ville à investir sur le moyen et long terme. C’est continuer à financer nos politiques sociales, à proposer les services attendus par les Villeurbannaises et les Villeurbannais dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation, dans l’accès à la culture, à la pratique sportive…"

Dans le détail des projets qui doivent voir le jour l'an prochain, on retrouve la construction du groupe scolaire Niki-de-Saint-Phalle pour une ouverture en septembre 2025 à Granclément, la construction d'une crèche et d'un complexe sportif à la Soie ou encore la transformation du parking de Barros en espace public et sportif à Gratte-Ciel.

Petit détail croustillant : le budget 2024, en partie soutenu par la hausse des impôts, inclut le financement des 20 projets du budget participatif de la mairie...