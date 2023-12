Jean-Jacques Lebrun : "15 entreprises de l'agglomération logent des SDF avec les Bureaux du Coeur"

Et si les entreprises ouvraient leurs bureaux la nuit et les week-ends pour permettre à des SDF de se mettre à l'abri ? C'est le concept soutenu par les Bureaux du Coeur.

Les candidats sont sélectionnés : ils doivent être majeurs, sans addiction, autonomes, propres et en situation régulière. Le contrat avec l'entreprise dure 3 mois, renouvelable une fois.

"L'invité arrive après 19h et part avant 8h du matin, il ne distrait pas l'activité professionnelle. Beaucoup d'entreprises nous demandent au bout de 15 jours si on est sûr que quelqu'un vient bien dans leurs locaux", indique Jean-Jacques Lebrun, qui rappelle que "les SDF ont appris à être invisibles" pour éviter les agressions et les arrestations.

Aujourd'hui, 15 entreprises dans l'agglomération ont ouvert leurs bureaux. "On essaie avec les grands groupes, ça demande plus de temps", reconnaît le bénévole des Bureaux du Coeur, qui déplore la présence de 8 candidats sur liste d'attente.

Pour Jean-Jacques Lebrun, il joue le rôle de "trait d'union entre les associations et le retour au travail".

00:00 Concept des Bureaux du Coeur

02:22 Profil des entreprises et des invités

05:41 Objectifs

06:05 Sans-papiers

07:36 Bénévoles