"Ce texte va simplement créer un fossé entre les citoyens" : Bruno Bernard offensif sur la loi Immigration

Dans son entourage, on indique que le président de la Métropole de Lyon considère que ce n'est pas son rôle de commenter à tout-va. Mais l'épisode du vote du projet de loi Immigration fait sortir l'écologiste de sa réserve habituelle.

"Une honte. Voilà ce qu'est le projet de loi sur l'immigration dans sa forme actuelle.Comme des millions de Français, j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle sans aucune hésitation.Parce que je savais faire une distinction entre un centre-droite qui se droitise et les idées nauséabondes de l'extrême droite.Plus le temps passe, plus cette distinction s'atténue et une limite s'apprête à être franchie", s'emporte Bruno Bernard sur ses réseaux sociaux.

Pour le président de la Métropole, "ce texte va simplement créer un fossé entre les citoyens. Dans ce contexte, je ne peux qu'acter un glissement honteux de la droite vers les pires idées qu'a promu l'extrême droite depuis 50 ans".

Bruno Bernard a également remercié Anne Brugnera, seule députée Renaissance du Rhône à avoir voté contre le projet de loi issu de la CMP ce mardi soir.