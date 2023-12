UBB-LOU Rugby : à la recherche d’un succès loin de Gerland

Retour au championnat pour le LOU Rugby, qui affronte Bordeaux-Bègles ce vendredi soir, dans le cadre de la 10e journée de Top 14. Les Lyonnais restent sur une victoire de caractère contre les Bulls de Pretoria en Champions Cup, et reviennent vers le championnat avec plus de confiance. Et il en faut en ce moment, puisque le LOU est toujours 12e sur 14 au classement en tant que premier non-relégable, bien loin de ses ambitions.

Toujours à la recherche de sa première victoire loin de Gerland cette saison, Lyon doit "rattraper le temps perdu", selon Fabien Gengenbacher : "Il faut qu’on fasse des séries et que l’on gagne à l’extérieur. L’UBB, c’est peut-être l’équipe la plus en forme du moment. J’avais demandé à mes joueurs de relever le défi face aux Bulls, ils l’ont fait mais là c’est un tout autre challenge", estimait le manager général du LOU en conférence de presse ce jeudi.

Bordeaux reste sur quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues et roule sur tout le monde en ce moment, avec en chef de file un Damian Penaud et ses sept essais sur les quatre derniers matchs de Top 14. Pour le troisième ligne Mickaël Guillard, "il faudra être gommer les petites erreurs, être bon en défense et ne pas les laisser jouer" pour repartir de Gironde avec un résultat.

Un effectif décimé par les blessures

Tout passera dans une performance collective, d’autant plus que l’effectif lyonnais est décimé. Entre le match des Bulls et la semaine d’entraînement, les murs de l’infirmerie ont vu rentrer Feao Fotuaika, Martin Page Relo, Arno Botha, Ethan Dumortier et plus récemment Semi Radradra et Félix Lambey. En incluant les blessures de longue date, la liste d’indisponibles se rallonge à 14 joueurs ! Une hécatombe.

C’est donc dans ces conditions que le LOU tentera d’aller gagner pour la première fois à Bordeaux depuis 2008 ! Une statistique qui aurait résonné dans les vestiaires du LOU cette semaine selon Paulo Tafili : "Les joueurs qui sont là depuis plus longtemps me l’ont raconté. C’est un bon challenge d’aller faire un résultat là-bas", confiait le pilier lyonnais.

Coup d’envoi d’UBB-LOU ce vendredi soir, à 21h au stade Chaban-Delmas.