Vénissieux : les langues se délient face au trafic de drogue

Les trafics de drogue, qui pullulent dans ce quartier depuis de longues années, poussent des riverains à parler à la presse. Un homme, qui restera anonyme par peur des représailles, a ainsi contacté notre rédaction pour livrer un témoignage édifiant (entretien initialement paru dans LyonMag - Décembre 2023).

LyonMag : À quoi ressemble la vie avec un point de deal sous ses fenêtres ?

Cela fait une douzaine d’années que j’habite ici. Mais depuis un moment, le trafic se déroule véritablement aux yeux de tous. Sur le boulevard, ce sont des centaines de voitures qui passent tous les jours, donc tout le monde voit. Le trafic est partout. Concrètement, les clients viennent de tous les côtés. On voit les transactions, les acheteurs ont des profils différents, comme avec un homme en costume qui voulait récemment régler

en carte bleue, mais qui a finalement été convié à aller retirer du cash. Puis, les dealers vont chercher la drogue dans les fourrés, dans les gaines des immeubles, voire sous les fenêtres des personnes qui habitent au rez-de-chaussée. Les petites mains travaillent normalement dès 10 heures et jusqu’à minuit. Certains locataires entendent clairement leurs conversations, ils parlent salaire, vacances ou voiture.

Parmi eux, il y a aussi les guetteurs. Certains dorment carrément dans leurs voitures. Ils sont censés être là pour protéger le point de vente, on ne comprend pas car si d’autres (des concurrents, ndlr) viennent armés, ils n’ont pas le temps de fuir et se feraient tuer dans leur sommeil. Néanmoins, ça hurle quand la police arrive. Les gens sont inquiets pour leurs voitures, ils ne se garent pas à côté d’eux, nous perdons ainsi au moins six places sur le parking de la résidence.

De plus, ceux qui sont là actuellement sont très sales, c’est une honte de voir ça. Des bouteilles et des canettes de partout, des restes de bouffes sur les fenêtres de locataires, c’est horrible j’ai envie de descendre avec un sac poubelle. Des prostituées seraient aussi payées de temps à autre. Nous avons été témoins, sous nos fenêtres, d’une gamine qui proposait de se prostituer pour un gramme de cocaïne. Nous avons été choqués.

Qu’est-ce qui vous a poussé à parler ?

Les fusillades. Le 21 juin, notamment, quand des tireurs ont fait feu au milieu de tout le monde, sur le boulevard, faisant deux blessés dont un grave. Un véritable commando. Tout est calme et d’un coup ça tire, ça ne s’arrête plus. Il n’y a eu je ne sais pas combien de coups de feu. La deuxième fois, il y a eu sept détonations avec encore un blessé, puis de nouveau, deux tirs dans une nouvelle fusillade plus récente.

On comprend tout de suite qu’il s’agit de coups de feu, nous sommes malheureusement habitués. Mon fils croyait qu’il s’agissait de pétards. Mais moi, je sais aujourd’hui différencier ces tirs avec les habituels mortiers d’artifice. C’est plus rapide, ce sont des rafales. On a une voisine qui a téléphoné au commissariat, un policier a recommandé de faire appel aux journalistes pour essayer de faire bouger les choses.

Comment imaginez-vous l’avenir ?

Nous espérons la mise en place d’un portail électrique et de portillons avec des badges, afin de régler la problématique d’occupation des lieux. Ça les gênerait véritablement. Ils vont se déplacer, le problème sera juste repoussé. Je suis désolé pour les gens chez qui ils vont ensuite aller, mais nous ne pouvons plus vivre comme ça, des voisins deviennent dépressifs. J’en pleure aussi.

Propos recueillis par J.D.