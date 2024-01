Bruno Bernard récidive : le président de la Métropole de Lyon à nouveau en Une du Met'

Pour la troisième fois depuis son élection en 2020, et alors que jamais personne ne l'avait fait avant lui, le président de la Métropole de Lyon figure en Une du magazine Met' de la collectivité en janvier.

Et l'écologiste est taquin : Une verte, citation accrocheuse "On agit tous les jours pour améliorer votre quotidien".

A l'intérieur du magazine, on découvre non pas une interview mais une discussion avec le président de la collectivité. Quatre interlocuteurs ont été triés sur le volet et choisis pour réaliser cet échange avec Bruno Bernard. Une agente de la mairie de Vaulx-en-Velin, un fonctionnaire, la dirigeante d'une société de livraison de courses à vélo et un étudiant qui ne se déplace qu'à vélo...

De quoi donner du grain à moudre aux opposants lors du prochain conseil métropolitain. D'autant qu'en janvier dernier, cela s'était accompagné d'une vaste campagne d'affichage dans l'agglomération pour faire la promotion du Met', avec Bruno Bernard.

Et le maire LR de Caluire-et-Cuire Philippe Cochet avait annoncé saisir la Chambre régionale des comptes, accusant l'élu EELV de "faire sa propagande avec les impôts des contribuables".

Bruno Bernard a-t-il déjà obtenu une réponse rassurante de la part des juges financiers à ce sujet ? Ou bien joue-t-il avec le feu ?