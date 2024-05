Divorce Nathalie Perrin-Gilbert/écologistes : la France insoumise a choisi son camp

Comme réclamé par les Verts, l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture présentait sa démission de la présidence du Conservatoire à rayonnement régional, et annonçait ne pas vouloir faire d'alliance au premier tour des élections de 2026 avec Grégory Doucet et Bruno Bernard.

Si les écologistes lyonnais ont gardé le silence jusqu'à présent, attendant que le maire tranche à son sujet, d'autres alliés se sont exprimés.

C'est le cas de la France insoumise, ou plutôt du groupe Métropole insoumise, résiliente et solidaire, présidé par Laurent Legendre.

Et le choix qui a été fait est de ne pas suivre Nathalie Perrin-Gilbert dans son éventuelle croisade : "NPG indique qu'elle ne partira pas avec la majorité sortante dirigée par les écologistes. Qu'elle se rassure, la France insoumise ne partira pas avec NPG en 2026. Les aventures personnelles des professionnels de la politique ne nous intéressent pas !"

De leur côté, les élus LFI lyonnais comme Aurélie Gries et l'adjoint au maire Laurent Bosetti dénoncent le "rapprochement étonnant, non concerté et public de nos présidents de groupe Lyon en commun (LYEC), ville et métropole, avec le candidat du parti socialiste Raphaël Glucksmann. Si le parti socialiste est un partenaire au sein de la gauche, de la municipalité lyonnaise et de la métropole, il ne saurait représenter le programme et les valeurs sur lesquelles nous avons été élus lors des municipales 2020 avec l'étiquette de la liste municipale Lyon en commun, liste particulièrement soutenue par la France Insoumise". Ils quittent donc le groupe de NPG.

Dire que durant l'entre deux tours des élections législatives de 2017, son ancien adjoint LFI du 1er arrondissement Elliott Aubin déclarait : "Pas une voix insoumise ne doit manquer à Nathalie Perrin-Gilbert".

De l'eau a coulé sous les ponts de la gauche. Et 2026 s'annonce passionnante, tout autant que la préparation du scrutin et la future danse du ventre des Verts qui devra être faite pour leurs partenaires comme les socialistes et les communistes.