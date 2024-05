Anaïs Belouassa (LFI) : "Ne pas faire campagne que sur un seul sujet"

Colistière de Manon Aubry sur la liste LFI pour les européennes, Anaïs Belouassa Cherifi prépare le meeting de sa candidate et de Jean-Luc Mélenchon jeudi prochain à Lyon.

"On ne fait pas campagne sur un seul sujet", se défend-elle sur la question de la Palestine. Et de citer les "factures d'électricité qui augmentent pour tous les Français", le travail détaché, l'Europe sociale

et le "libre-échange qui a un coût écologique et social pour l'Europe".

"Si on n'harmonise pas les normes sociales et le Smic en Europe, on ne pourra pas lutter contre les délocalisations et protéger les travailleurs français", poursuit-elle.

Anaïs Belouassa regrette également que la gauche parte éclatée : "L'union ne s'est pas faite, mais nous incarnons l'union parce que nous n'avons pas été en rupture avec le programme de la NUPES".

A Lyon, la France insoumise a lâché Nathalie Perrin-Gilbert pour rester dans la majorité écologiste. "La première à ne pas avoir été solidaire, c'est NPG. Elle a fait une rupture d'engagement avec nous", réplique Anaïs Belouassa.

00:00 Implication au sein de LFI

00:57 Palestine

01:45 Pas d'union de la gauche

05:55 Energie

07:44 Nathalie Perrin-Gilbert

09:06 Ambitions personnelles