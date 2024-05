Johann Cesa : "Laurent Wauquiez aurait dû payer le Dîner des Sommets de sa poche"

On reparle depuis une semaine du fameux Dîner des Sommets, puisque Laurent Wauquiez a été sommé de communiquer la liste des invités par le tribunal administratif de Lyon.

Johann Cesa et son groupe PS ont porté le recours. Pour l'élu ligérien, "il y a deux possibilités : soit c'est de l'argent public qui est utilisé et il faut démontrer en quoi la Région a été valorisée, si ça a permis de créer des emplois et si des entreprises se sont installées sur le territoire après le dîner. Soit, et c'est ce que nous pensons, c'est uniquement un exercice d'auto-satisfaction et d'auto-promotion pour sa campagne à la présidentielle 2027. Dans ce cas-là, il aurait dû payer de sa poche ou via les Républicains".

Johann Cesa a "le sentiment depuis plusieurs mois que Laurent Wauquiez se désintéresse des affaires de la Région. On a l'impression qu'il se sert de la Région comme sa cagnotte personnelle pour commencer sa pré-campagne à l'élection présidentielle".

Le socialiste regrette également la signature tardive selon lui du volet mobilités du Contrat Plan Etat-Région. "Laurent Wauquiez préfère financer des ronds-points, des clochers d'églises, des parkings de supermarchés. La politique de la Région, c'est améliorer les flux de mobilités", conclut-il.

00:00 Invités du Diner des Sommets

03:55 Contrat Plan Etat-Région/Mobilités

07:08 Européennes