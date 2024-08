Et la Communauté urbaine de Lyon fut : le début d'une dynamique collective

Depuis 1960, les communes de l'agglomération lyonnaise s'étaient réunies dans un syndicat à vocation multiple, présidé par le maire de Lyon Louis Pradel. Il n'y avait toutefois qu'une trentaine de villes dans le syndicat qui disposait alors d'un budget réduit, limitant son intervention à des problèmes de voirie et d'égouts.

Pour plusieurs acteurs de l'époque, il devenait essentiel de créer un organisme réunissant davantage de communes et ayant des compétences plus larges. D'autant plus qu'un fort exode rural était en cours avec une urbanisation massive autour de Lyon, notamment à l'Est avec Vaulx-en-Velin, Bron, Saint-Priest… Et sur ces territoires, il manquait cruellement d'équipements comme des collèges, des gymnases ou des transports en commun.

Il y avait également une situation jugée injuste : beaucoup d'habitants de l'agglomération travaillaient à Lyon, utilisaient les équipements de la ville mais seuls les Lyonnais finançaient ces structures avec leurs impôts locaux.

En 1966, le gouvernement du Premier ministre Georges Pompidou lança un projet de loi pour créer quatre Communautés urbaines : Bordeaux, Lille, Strasbourg et Lyon. L'objectif était de leur faire rattraper leur retard en terme d'infrastructures par rapport à Paris.

Si Louis Pradel et des élus lyonnais applaudissaient des deux mains, les conseillers municipaux des autres villes critiquaient la loi, de peur de perdre en autonomie et en pouvoir, au profit de l'édile lyonnais.

Par ailleurs, le projet de loi exigeait que les communes d'une communauté urbaine appartiennent toutes au même département. Or, 16 villes de la zone d'influence de Lyon se situaient alors dans l'Ain et l'Isère.

Logiquement, un certain nombre d'élus refusaient la création de la Communauté urbaine et préféraient agrandir l'actuel syndicat à vocation multiple. A leur tête, René Bayet, conseiller municipal lyonnais et président de l'association des maires du Rhône. Des maires de gauche comme Franck Sérusclat, premier magistrat de Saint-Fons, ne voulaient pas non plus entrer dans une collectivité qui serait forcément présidée par leur adversaire Louis Pradel.

Un coup politique réussi

Le maire de Lyon sera le grand artisan de la création de la Communauté urbaine, dont il sait qu'elle permettra d'obtenir plus facilement des aides de l'Etat pour financer de grands projets. Zizi Pradel, bâtisseur (ou bétonneur) dans l'âme, était aussi un habile politicien. Il avait ainsi négocié et décidé de confier la 1ère vice-présidence de la collectivité à Etienne Gagnaire, maire socialiste de Villeurbanne.

Un tandem détonnant pour l'agglomération : Pradel l'homme de contact et de terrain et Gagnaire, l'homme de dossiers un peu austère.

En décembre 1966, l'Assemblée nationale vota la loi sur la création des Communautés urbaines, avec des modifications réclamées par les élus lyonnais, essentiellement sur l'autonomie des communes. Ces dernières conservaient la gestion de leur patrimoine immobilier et étaient toutes représentées au conseil.

Louis Pradel avait réussi son pari, en convaincant la plupart des maires, y compris des réfractaires, à rejoindre le mouvement. On était très loin de la tentative ratée de Victor Augagneur, maire de Lyon au début du XXe siècle, qui avait échoué à mener la fusion de la capitale des Gaules avec une dizaine de communes périphériques comme Villeurbanne, Caluire ou Vaulx-en-Velin.

De plus, une loi de décembre 1967 permit également d'intégrer les 16 communes aindinoises et iséroises au Rhône, et donc à la Communauté urbaine. Parmi elles Jonage, Feyzin ou encore Meyzieu.

Résultat : en août 1968, 56 communes entrent dans la Courly, soit pratiquement un million d'habitants répartis sur 500 km2.

Et quelques mois plus tard, en décembre, les membres de l'exécutif sont élus et siègent au Palais des Congrès de la Foire de Lyon, située à l'emplacement de l'actuelle Cité Internationale. Ce n'est qu'en 1976 que le conseil s'installera rue du Lac, dans un bâtiment où siègent encore aujourd'hui les conseillers métropolitains.

Louis Pradel fut le premier président élu de la Courly, une victoire haut la main contre le maire PS de Saint-Fons Franck Sérusclat grâce au deal passé avec le socialiste Etienne Gagnaire, tout en conservant une majorité de droite.

Au total, douze vice-présidents sont également désignés : six Lyonnais et six issus des autres communes.

Les compétences de la Communauté urbaine étaient nombreuses : élaboration du plan d'urbanisme, transports en commune, lutte contre les incendies, création de ZAC, lycées et collèges, eau, espaces verts…

Il a donc fallu se doter de 4000 fonctionnaires et cinq organismes rattachés à la Courly : la Serl, société d'équipement de la région de Lyon, la Semali, société d'études pour la construction du métro, Lyon Parc Auto qui gérait les parkings, Sogeli qui s'occupait des marchés alimentaires et Icare, société qui s'occupait de l'organisation des communes et de leur système informatique.

A la différence des trois autres Communautés urbaines créées en France, celle de Lyon a tout de suite bien fonctionné. Et des projets importants ont pu être réalisés rapidement : le tunnel de Fourvière en 1971, l'aéroport de Satolas en 1975, le métro en 1978…

La raison de cette réussite ? Le pragmatisme de Louis Pradel, une association constante des "petits" maires aux décisions, mais aussi une osmose entre élus et fonctionnaires grâce au secrétaire général de la Courly, Etienne Meulet. C'est d'ailleurs lui qui trouva le nom de Courly, popularisé ensuite par la mascotte Courlyno.

Et ce modèle de gouvernance fut largement copié par Raymond Barre puis par Gérard Collomb, avant que ce dernier ne le brisa avec sa Métropole de Lyon, qui exclut dorénavant de nombreux maires du conseil métropolitain au profit d'une élection plus démocratique.