Tensions autour de la PPI de la Métropole de Lyon : les écologistes accusent l'opposition de vivre encore au temps de la COURLY

Et d'estimer que le président écologiste de la collectivité "ne sait pas et ne veut pas travailler en réelle concertation avec les communes, engager un dialogue constructif et équilibré avec les maires, et qu’il préfère écouter poliment avant d’imposer sa vision dogmatique sans tenir compte des réalités terrain".

Dans un communiqué de presse, le groupe écologiste de la Métropole répond à celui de Gérard Collomb, David Kimelfeld ou encore François-Noël Buffet. Et de leur rappeler que "la Métropole n'est plus la COURLY (ancien nom de la collectivité, avant le Grand Lyon ndlr) !". "Elle n’est plus une chambre obscure où chaque maire vient négocier des projets pour son territoire. Il y a eu un changement de méthode. La nouvelle méthode en déçoit certain·es car la PPI ne fait plus la liste des courses commune par commune, elle n’est plus l’addition des projets des maires. Elle décline une politique métropolitaine dans les territoires en prenant en compte les besoins, ce qui amène aussi à un rééquilibrage des financements au profit de communes longtemps désavantagées", indique Vinciane Brunel-Vieira.

Tandis que le co-président du groupe écologiste, Benjamin Badouard, affirmait préférer "une PPI réaliste, avec des projets que la Métropole est sûre de mettre en œuvre, quitte à affiner ensuite, plutôt qu’une liste détaillée de projets qui ne seront pas réalisés, comme lors du précédent mandat".