PPI de la Métropole de Lyon : l'opposition se ligue pour dénoncer les méthodes de Bruno Bernard

La PPI de la Métropole de Lyon a été votée en janvier dernier. La collectivité a prévu d'investir 3,6 milliards d'euros d'ici 2026 pour rappel.

Et la semaine dernière, les 59 maires du territoire ont reçu les lettres d'arbitrage à ce sujet. Des lettres qui n'ont visiblement pas plu à la majorité de l'opposition, car selon elle "les projets retenus ne correspondent pas à leur choix ou à leur priorisation", peut-on lire dans un communiqué commun du Rassemblement de la Droite du Centre et de la Société Civile, des Progressistes de David Kimelfeld, de Synergies Métropole et d'Inventer la Métropole de Demain de Gérard Collomb.

"Les courriers d’arbitrages arrivent opportunément aux maires quelques jours après le Conseil de la Métropole, dernière instance métropolitaine publique avant l’été. La méthode serait risible si elle ne relevait pas d’une manœuvre politicienne bien éprouvée pour tenter de noyer le poisson sur le rivage des vacances d’été. Car pour la plupart des communes, au-delà du fait qu’ils sont truffés d’erreurs, les courriers d’arbitrages relatifs à la PPI sont particulièrement décevants", dénoncent les élus, qui vont encore plus loin : "Les projets d’intérêt général défendus par les communes sont très largement rejetés, sans explication, au milieu d’un charabia qui cite des lancements d’études, des projets déjà arbitrés ou engagés sur le précédent mandat, des projets d’ampleur métropolitaine qui ne concernent pas les habitants des communes en proximité (eau, assainissement, REV, etc.), des projets portés par le Sytral (et non la Métropole)…".

Selon eux, l'exécutif métropolitain "ne sait pas et ne veut pas travailler en réelle concertation avec les communes, engager un dialogue constructif et équilibré avec les maires, et qu’il préfère écouter poliment avant d’imposer sa vision dogmatique sans tenir compte des réalités terrain".

"Où vont passer les 3,6 milliards d’investissements promis sur ce mandat ?", c'est la question que posent ces 64 élus. Réponse sûrement lors du prochain conseil métropolitain à la rentrée.