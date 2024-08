Plus de porc vendu dans une boulangerie : "Vénissieux ne sera pas le terrain de jeux des polémiques racistes", dénonce le PCF

Dun communiqué, la section locale du parti communiste dénonce "les exploitations politiques à droite et à l'extrême-droite".

"L’erreur d’une salariée et la réaction au minimum disproportionnée et sans doute délictuelle du client aurait pu rester dans les faits divers. M. Dallery a décidé d’en faire une question politique", regrette le PCF. Et d'ajouter : "Monsieur Dallery avec sa décision et sa déclaration sur la vente de porc a permis à l’extrême-droite d’insulter les Vénissians et la ville. Au lieu de chercher à rassembler les Vénissians pour défendre le commerce, sa diversité et sa tranquillité, il joue la confusion en mélangeant tout avec la question des consommateurs hallal et non hallal. Au lieu de contribuer à l’effort collectif pour faire face aux tensions dans la société, il se cache derrière les polémiques sachant qu’il a décidé depuis des mois de vendre sa boulangerie".

Selon les communistes, cette polémique "est un mauvais coup porté aux habitants comme aux autres commerçants qui ont besoin au contraire d’accueillir tous les Vénissians tout en cadrant les excités identitaires, qu’ils soient fondamentalistes religieux ou d’extrême-droite, ce qui revient au même" .

Le PCF qui appelle "toutes les forces progressistes à se rassembler pour rejeter l'extrême-droite", car "Vénissieux ne sera pas le terrain de jeux des polémiques racistes de la famille Le Pen".