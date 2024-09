L'endométriose au travail au cœur d'une conférence grand public à Lyon

Cette conférence grand public est organisé dans le cadre du congrès de la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne. L’association EndoFrance propose ce vendredi après-midi au Centre de Congrès une conférence grand public ayant pour thème "Concilier vie professionnelle et endométriose". Seront présentes une gynécologue, une avocate en droit du travail et un médecin du travail mais surtout... (Lire la suite sur Lyon Femmes)