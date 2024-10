Que faire à Lyon ce week-end ? (18-19-20 octobre) ?

Une sélection incontournable à consulter.

Le Marché du petit sorcier

Depuis 2017, Grigny cède à la magie noire. Les passionnés de sorcellerie se pressent au sud de Lyon pour profiter de l'ambiance ensorcelante des stands et de la ville. Plus de 35 animations sont prévues pour enchanter petits et grands.

(Lire la suite sur Lyon Poche)