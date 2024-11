Dégradations à Lyon 3 : la réaction de Grégory Doucet est “scandaleuse” pour Renaissance

Dans un communiqué, Renaissance qualifie la prise de position de Grégory Doucet de “problématique et scandaleuse”. Le maire avait réagi tardivement par un tweet, déclarant : “L'université Lyon-III a été visée par des tags à l'occasion de la venue de Yaël Braun-Pivet. Aucune dégradation n'est acceptable dans le débat démocratique. Je remercie les équipes de la Ville de Lyon et de la Métropole pour leur réactivité et la remise en état des bâtiments.”

Le parti pointe du doigt une omission importante dans cette réaction : “Grégory Doucet s’est borné à évoquer des tags et féliciter les services de la Ville et de la Métropole pour la remise en état des bâtiments, sans mentionner ni condamner les violences, les actes antisémites constatés, ni l’envahissement des lieux. Selon Renaissance, ce silence sur les violences et la non-mention explicite de l'antisémitisme sont “un refus de nommer les choses et de défendre la démocratie”.

Le parti conclut qu’ “en refusant de condamner les violences, de nommer les choses, et de défendre la démocratie […] Gregory Doucet n’est pas à la hauteur du mandat d’élu de la République que les Lyonnais lui ont confié.”