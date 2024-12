Grégory Doucet : "Je serai maire jusqu'au bout"

S'il considère qu'il faut que la France "s'inspire du conseil national de la Résistance" pour sortir de la crise politique, et qu'il "serait temps d'avoir une femme" comme Première ministre, le maire écologiste de Lyon a aussi évoqué son cas personnel.

Et Grégory Doucet a redit son intention de candidater à un second mandat en 2026 : "On a engagé beaucoup de politiques publiques, de chantiers, qui ne se calent pas sur un mandat électoral. On a engagé cette ville dans une transformation importante, j'ai envie d'aller au bout".

Grégory Doucet a aussi donné une indication sur la manière dont il fera campagne. "Je serai maire jusqu'au bout. Ca me passionne. Les Lyonnais, c'est légitime, veulent d'un maire jusqu'au dernier jour du mandat", a précisé l'édile, qui ne devrait donc pas passer son temps sur les marchés début 2026.