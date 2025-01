Voeux aux Lyonnais pour 2025 : Grégory Doucet entre en campagne

Une vidéo tournée dans un café, dans une cour d'école végétalisée et à la Part-Dieu, qui adopte un ton plus collectif et tourné vers l'ensemble de la population. Le discours du maire écologiste de Lyon résonne comme une répétition générale avant la dernière année complète du mandat et le début de la campagne des élections municipales.

Il y aura d'abord le temps du bilan, Grégory Doucet donne d'ailleurs rendez-vous aux habitants cette année pour évoquer la transformation de la ville sous son impulsion. "Chacun peut le constater, nous avons accéléré la végétalisation. Partout dans Lyon, ce sont près de 13 hectares regagés sur le bitume depuis 2020", se félicite l'édile.

📩Chères Lyonnaises, chers Lyonnais : un message pour vous.



[PARTIE 2] pic.twitter.com/T1bHkSamW9 — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) January 6, 2025 "En 2024, la qualité de l'air s'est améliorée à Lyon grâce aux efforts de tous. C'est une excellente nouvelle. Je veux aller plus loin, pour faire de Lyon une ville favorable à la santé", poursuit-il.

Son discours se tourne également vers la sécurité, "aussi importante que votre santé", pour couper l'herbe sous le pied de la droite. Et de vanter les "aménagements plus sûrs comme les rues aux enfants" et la "mobilisation essentielle de nos policiers municipaux". Ce qui permet d'affirmer que "la déliquance recule et l'accidentologie baisse".

Pour faire comprendre aux Lyonnais qu'il entend rester aux manettes encore un mandat supplémentaire, Grégory Doucet se projette : "2025 et les prochaines années qui nous attendent seront décisives.

Ma priorité est de poursuivre la transformation de notre ville tout en restant attentif à vos besoins, à l'écoute de vos préoccupations. Avec mon exécutif, nous sommes déterminés à relever les défis immenses qui sont devant nous".

Là encore, le vocabulaire évolue. Après la sécurité, Grégory Doucet met aussi en avant la prospérité quand il affirme vouloir "continuer à conjuguer prospérité et solidarité".