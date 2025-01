Odeur de brûlé à Lyon : que se passe-t-il ?

Créant des sensations désagréables aux yeux et à la gorge, cette odeur est perceptible dans de nombreuses communes de la métropole lyonnaise, comme Lyon, Oullins, Caluire-et-Cuire ou encore Irigny. Cette nuisance olfactive trouve son origine dans un incendie survenu sur le site de la société Suez Recyclage et Valorisation (SUEZ RV DEEE) à Feyzin, une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

Selon la préfecture du Rhône,"l’incendie s’est déclaré sur une zone de stockage de déchets d’équipements électriques et électroniques." Initialement pris en charge par les pompiers du site, le feu a nécessité l’intervention du SDMIS (Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours) en raison de "difficultés d’approvisionnement hydraulique." Au total, 50 sapeurs-pompiers et 14 engins terrestres ont été mobilisés pour circonscrire l’incendie, désormais contenu et sans risque de propagation.

Des relevés de qualité de l’air ont été effectués à plusieurs endroits. "À l’heure actuelle et après analyses, les premières mesures n’indiquent pas de toxicité," a précisé la préfecture, écartant ainsi tout danger pour la santé.

Le feu, qui n’a fait aucun blessé, a provoqué d’importants panaches de fumées blanches visibles depuis plusieurs kilomètres. Toutefois, la circulation sur l’autoroute A7, située à proximité, n’a pas été impactée.

L'intervention des secours s'est terminée avant 14h.