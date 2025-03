Euroligue : L’ASVEL s’accroche mais s’incline face au Panathinaïkos

L'ASVEL a bien failli renverser la vapeur, mais le Panathinaïkos a tenu bon. Malgré un dernier quart-temps accroché, les Villeurbannais se sont inclinés 93-96 ce vendredi à l’Astroballe, lors de la 27e journée d’Euroligue. Cette quatrième défaite d’affilée relègue encore un peu plus les hommes de Pierric Poupet dans la deuxième moitié du classement, éloignant leurs chances de terminer dans le Top 10, synonyme de barrages pour les playoffs.

Face à une équipe athénienne pourtant privée de Mathias Lessort, l'ASVEL a souffert en première période, notamment dans la bataille du rebond (12-18 à la pause) et l’efficacité offensive. Menés de dix points à la mi-temps (44-54), les Villeurbannais ont trouvé des ressources pour rester au contact, portés par Melvin Ajinça (18 points), Neal Sako (17), Nando De Colo (16) et Théo Maledon (10 points, 11 passes). Si les derniers instants ont laissé entrevoir un exploit, Kendrick Nunn (24 points) et ses coéquipiers ont su gérer leur avantage jusqu’au buzzer.

Pour espérer encore dans cette fin de saison européenne, l'ASVEL devra impérativement battre le Maccabi Tel-Aviv (17e) le 7 mars à l’Astroballe. Un faux pas condamnerait presque définitivement leurs espoirs de qualification.