L’ASVEL sur le parquet du Real Madrid ce jeudi en Euroligue

Après une défaite face à Valence puis une victoire face à Vitoria, les basketteurs villeurbannais défient ce jeudi le Real Madrid pour le compte de la 3e journée de la compétition européenne.
Pour leur premier match à l’extérieur, les hommes de Pierric Poupet devront rester solides face à une équipe qui affiche pour l’instant le même bilan comptable.
Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h.
