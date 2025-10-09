ASVEL

L’ASVEL sur le parquet du Real Madrid ce jeudi en Euroligue

L’ASVEL sur le parquet du Real Madrid ce jeudi en Euroligue
L’ASVEL sur le parquet du Real Madrid ce jeudi en Euroligue - Lyon Mag

L’ASVEL enchaine en Euroligue face à un nouveau club espagnol.

Après une défaite face à Valence puis une victoire face à Vitoria, les basketteurs villeurbannais défient ce jeudi le Real Madrid pour le compte de la 3e journée de la compétition européenne.

Pour leur premier match à l’extérieur, les hommes de Pierric Poupet devront rester solides face à une équipe qui affiche pour l’instant le même bilan comptable. 

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h.

Tags :

ASVEL

euroligue

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.