L’ASVEL débute en Euroligue face à Valence

Quelques jours seulement après avoir largement battu Nancy pour la reprise de la Betclic Elite, les Villeurbannais changent de compétition.
Ils reçoivent les Espagnols de Valence ce mercredi à 20h pour le compte de la 1e journée d’Euroligue.
Le rythme va rapidement s’accélérer ensuite puisque les hommes de Pierric Poupet enchaineront vendredi avec la réception de Vitoria, toujours en Euroligue, avant un déplacement à St Quentin dimanche en championnat.
Rendez-vous mercredi et vendredi ! 🫵— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) September 30, 2025
Deux matchs d’Euroleague cette semaine, deux fois à domicile :
🆚 Valence ce mercredi à l’Astroballe
🆚 Baskonia ce vendredi à la LDLC Arena
On vous attend nombreux et nombreuses !… pic.twitter.com/guRwBFGdsA
Enfin une saison en EL avec de l'ambition ???Signaler Répondre
2 matches à domicile 2 victoires obligatoires
Forza ASVEL