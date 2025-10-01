ASVEL

L’ASVEL débute en Euroligue face à Valence - Lyon Mag

L’ASVEL retrouve l’Euroligue.

Quelques jours seulement après avoir largement battu Nancy pour la reprise de la Betclic Elite, les Villeurbannais changent de compétition.

Ils reçoivent les Espagnols de Valence ce mercredi à 20h pour le compte de la 1e journée d’Euroligue. 

Le rythme va rapidement s’accélérer ensuite puisque les hommes de Pierric Poupet enchaineront vendredi avec la réception de Vitoria, toujours en Euroligue, avant un déplacement à St Quentin dimanche en championnat.

Free Lyon le 01/10/2025 à 06:12

Enfin une saison en EL avec de l'ambition ???
2 matches à domicile 2 victoires obligatoires
Forza ASVEL

