"Le quotidien, ce sont aussi les discours de haine désinhibés" : manifestation contre le racisme à Lyon ce samedi

Si la manifestation à Paris sera la plus importante et la plus médiatisée, notamment à cause des polémiques en amont liées au visuel jugé antisémite de la France Insoumise avec le visage de Cyril Hanouna, celle de Lyon devrait également faire le plein dans l'après-midi.

A l'appel du collectif "Né.e.s ici ou venu.e.s d’ailleurs, uni-es contre le racisme !", la grande marche contre le racisme, la xénophobie et le fascisme partira à 14h30 de la place Bellecour dans le 2e arrondissement. Le cortège s'élancera ensuite en direction de la rive gauche du Rhône, pour rejoindre la place Guichard dans le 3e arrondissement.

"Nous voulons, pour nous comme pour nos voisins, collègues de bureau, d’atelier, nos camarades d’amphi, pour notre médecin, notre boulangère, pour la copine ou le copain de classe de nos enfants… une réelle égalité des droits. Nous ne concevons pas la société autrement que dans la fraternité qui est marquée sur le fronton des édifices publics, aux côtés de la liberté et de l’égalité. Nous ne concevons pas la société autrement que rassemblée par l’accès effectif à tous les droits, pour toutes et tous. Les comportements racistes et xénophobes sont le quotidien pour tant de personnes aujourd’hui, du fait de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion. Les actes violents se multiplient, faisant vivre dans la peur, la souffrance, l’injustice d’un quotidien de discriminations. Le quotidien, ce sont aussi les discours de haine désinhibés, les propos mensongers de responsables politiques et de médias contrôlés par des acteurs économiques disposant de moyens considérables, qui stigmatisent des populations et des quartiers et manipulent les chiffres", lance le collectif dans son appel national.