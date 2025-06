"Omerta" à l’EM Lyon : vidéos racistes, messages xénophobes, l’école de management face à de lourdes accusations

L’école, qui facture 21 400 euros par an son programme phare, cultive une image d’excellence que certains témoignages viennent sérieusement ternir.

"C’est dans ton intérêt comme du mien que la vidéo ne sorte pas du groupe." Ces mots, attribués au président d’une association étudiante influente de l’EM Lyon, illustrent l’"omerta" que plusieurs étudiants dénoncent aujourd’hui au sein de l’établissement, selon une enquête publiée par Mediapart.

Le média d’investigation a recueilli plusieurs témoignages et documents accablants : en juin 2024, lors d’un week-end de passation organisé par le Ski Club, des vidéos islamophobes ont été diffusées à environ 1 500 élèves. On y voit deux étudiants se lancer des galettes de blé en disant "La passarabe se passe bien", ou encore imiter une prière musulmane sur fond de musique intitulée El Djihad, avec les commentaires "PassAllah" et "PassAmen".

Dans ces petites salles de travail où les étudiants se réunissent pour réviser en groupe, plusieurs inscriptions xénophobes ont été découvertes, selon une étudiante. Des photos, montrent des messages aux formulations volontairement déformées, comme "Nike les Pakis" ou "2or lé Arab", accolés à un dessin représentant le continent africain. Une autre inscription liste sobrement « les Arabes », suivie de deux adjectifs : « moche » et « odeur »

Une étudiante témoigne anonymement : "Bien sûr qu’on a peur de parler. On a peur d’être considérés comme des “balances”, et que ça retombe sur les étudiants racisés des futures promotions. Mais il faut que ça cesse."

Selon Mediapart, d’autres messages à caractère raciste ont été repérés en 2023 et 2024 : des graffitis xénophobes dans des salles de travail, et des émojis de drapeau algérien utilisés pour illustrer des accusations de vol après un événement associatif. Les sanctions prises par l’établissement restent floues : "L’école ne communique jamais publiquement sur le traitement des dossiers disciplinaires", a répondu l’établissement au média.

L’EM Lyon assure avoir pris ces signalements au sérieux et affirme avoir mené des enquêtes internes, apportant un "soutien systématique et inconditionnel à tous les étudiantes et étudiants choqués, et blessés par des faits ou des propos qui sont totalement contraires aux valeurs d’emlyon". Deux étudiants auraient été sanctionnés, sans plus de précisions.

Cette affaire ravive également de précédents signalements : en 2019, des étudiants avaient réalisé un "blackface" lors d’un événement associatif.

Aujourd’hui, plusieurs voix étudiantes continuent de dénoncer une forme d’inertie.

Em Lyon explique avoir répondu "point par point" à l'ensemble des questions soulevées par médiapart et nous précise que : "L'Ecole apporte un soutien systématique et inconditionnel à tous les étudiantes et étudiants choqués et blessés par des faits ou des propos discriminatoires, quelle que soit leur nature.

Consciente que, à l’image de la société des débordements peuvent malgré tout exister , l'Ecole a été précurseur en mettant en place dès 2020, une plateforme de signalement confidentiel et sécurisé de comportements ou messages inappropriés (signalement anonyme possible). 100% des signalements sont traités de manière individualisée par une équipe dédiée de 5 personnes, régulièrement formée à cet effet.

Enfin, un dispositif de sanctions existe et il accorde le plus grand sérieux et la plus grande rigueur à l'instruction et au traitement des procédures disciplinaires : les sanctions peuvent être tant individuelles (mise en garde, avertissement, exclusion temporaires ou définitives) que collectives (pouvant aller jusqu’à la dissolution d’une association)."