Coran brûlé devant une mosquée à Villeurbanne : le Conseil des Mosquées du Rhône dénonce un "geste ignoble"

"Une lâcheté révoltante." Ce 3 juin, le Conseil des Mosquées du Rhône (CMR) dénonce un acte islamophobe survenu dans la nuit du 1er au 2 juin à Lyon. Selon le CMR, "aux alentours de 3h45 du matin, soit une vingtaine de minutes avant l’appel à la première prière, un individu à visage découvert s’est introduit dans la salle de prière" de la mosquée Errahma.

"Il s’est emparé d’un exemplaire du Coran, l’a incendié, puis l’a déposé à l’extérieur de l’édifice avant de prendre la fuite", poursuit le CMR. Le geste, qualifié d’"ignoble", s’inscrirait selon le Conseil "dans une série d’agressions haineuses qui témoignent d’un climat préoccupant et de plus en plus hostile envers les citoyens de confession musulmane en France."

L’acte intervient dans un contexte marqué par "l’assassinat barbare d’Aboubacar Cissé – tué de dizaines de coups de couteau alors qu’il priait à la mosquée de La Grand-Combe (Gard) le 1er mai ainsi que par le meurtre d’un jeune ressortissant tunisien le 2 juin dans le Var."

Le Conseil "condamne avec la plus grande fermeté cette profanation odieuse, qui constitue une atteinte grave à la dignité des fidèles et aux principes fondamentaux de notre République, au premier rang desquels figure la liberté de culte".

Le CMR demande que "les autorités compétentes […] mettent en œuvre tout ce qui est possible pour identifier l’auteur de cet acte et engager à son encontre des poursuites exemplaires."

Il exprime également "sa solidarité pleine et entière aux responsables de la mosquée Errahma, ainsi qu’à l’ensemble de ses fidèles", et appelle à une mobilisation collective : "Il est plus que jamais de la responsabilité collective – des institutions, des élus et de chaque citoyen – de faire front contre toutes les formes de haine, de stigmatisation et de violence visant les lieux de culte et les croyants, quelles que soient leurs convictions."

La préfecture du Rhône a réagi dans l'après midi : "La Préfète Fabienne Buccio assure nos concitoyens musulmans dans le Rhône de toute l’attention de l’Etat et de son soutien face aux actes haineux dont ils sont la cible. Les faits signalés aujourd’hui suite à un dépôt de plainte auprès de la police nationale fait l’objet d’une enquête afin de retrouver l’auteur. Des contacts réguliers sont établis avec les représentants de la communauté pour prendre les mesures de sécurité nécessaires."