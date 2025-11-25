Faits Divers

Drapeaux français tagués sur une mosquée près de Lyon : l'Etat appelé à la rescousse face à "la montée inquiétante de l’islamophobie"

Un nouvel acte islamophobe a été commis dans la nuit de vendredi à samedi contre la mosquée–Centre interculturel de Décines-Charpieu, dont la façade a été recouverte de tags de drapeaux français ornés d'une croix catholique.

Selon le Conseil des mosquées du Rhône, les faits se sont déroulés vers 2h du matin, et constituent "une atteinte directe à la liberté de culte et à la cohésion nationale".

Dans son communiqué, l’organisation dénonce "la responsabilité de certains discours médiatiques et politiques", qui auraient selon elle créé un climat de suspicion envers les musulmans, notamment après la publication d’un sondage IFOP évoquant un "rigorisme croissant" dans la pratique religieuse, notamment chez les jeunes. Le CMR estime que ces prises de parole "nourrissent les peurs" et peuvent "indirectement légitimer" des actes de haine, citant aussi l’assassinat d’Aboubakar Cissé en avril dernier à la mosquée de la Grand’Combe.

L’instance religieuse appelle donc l’État à une réaction rapide et ferme, notamment en renforçant la protection des lieux de culte, en condamnant clairement les actes islamophobes et les discours qui les banalisent, en lançant une enquête "prioritaire" sur les faits survenus à Décines et mettant en place un cadre de prévention contre les discours de haine.

Selon le Conseil des mosquées, seule une action forte de l’État permettra d’enrayer "la montée inquiétante de l’islamophobie" dans l'agglomération lyonnaise. "La protection et le respect de la communauté musulmane doivent être assurés de manière juste, égale et déterminée", conclut l’organisation.

A noter que ces tags, davantage nationalistes qu'islamophobes, ont également été réalisés cette même nuit sur les murs du lycée Charlie-Chaplin et la boîte aux lettres du lycée musulman Al-Kindi.

islamophobie

avatar
Exactement le 25/11/2025 à 11:15
HUG003 a écrit le 25/11/2025 à 11h10

C'est vrai que quand on voit le nombre de "Free Palestine" et autres "Free Gaza" qui maculent les murs d'immeubles, le mobilier urbain, les devantures de commerce,...souiller l'espace public et résidences privées : cela indique la mentalité détestable des personnes qui commettent ces actes.

Notamment place Bellecour, quand ça tag free palestine sur la statue tout en voyant parfaitement la personne qui écrit, bizarrement là y a pas de suite..

avatar
hg le 25/11/2025 à 11:12

Vite, une marche blanche avec des drapeaux palestinien

avatar
HUG003 le 25/11/2025 à 11:10
Bob a écrit le 25/11/2025 à 09h55

Il est inacceptable de taguer quoi que ce soit où que ce soit... ensuite il faut raison garder...

C'est vrai que quand on voit le nombre de "Free Palestine" et autres "Free Gaza" qui maculent les murs d'immeubles, le mobilier urbain, les devantures de commerce,...souiller l'espace public et résidences privées : cela indique la mentalité détestable des personnes qui commettent ces actes.

avatar
0057-109403 le 25/11/2025 à 11:07
Cartésien a écrit le 25/11/2025 à 07h30

Reprenons sérieusement les chiffres du ministère de l'intérieur SVP

En 2024, sur 2 513 actes antireligieux recensés :
62% antisémites (1 570)
31% antichrétiens (770)
8% antimusulmans (173)

Si on regarde en plus les atteintes aux personnes c'est encore plus révélateur.

Pourquoi entend t'on crier à l'Islamophobie et nos LFI hurlés alors qu'ils se taisent sur tout le reste?

Il faut condamner tout les actes anti-religieux mais il ne faut pas être aussi "sélectif" car ses dernières semaines on a vu une explosion de saccage de lieux chrétiens.

Par contre ce terme Islamophobie on le sait maintenant est inventé par un certain mouvement. Ce mouvement reçoit des "financements" dont certains viennent d'un certains pays (propriétaire d'un club de foot parisien).
J'aimerais qu'on m'explique pour quoi nos politiques pendant plusieurs décennies ont laissé ce "pays" déverser des milliards dans les "quartiers" et introduire une version rigoriste de la religion?
Pourquoi on lui a octroyé des avantages fiscaux étonnants ... et si les politiques aussi "avocats d'affaire" en lien avec ce pays parlent pour la France ou pour les intérêts "d'ailleurs" ?

Sinon il faudrait trouver aussi les chiffres de l'UE car il semble qu'ils soient encore plus révélateur que ceux de la France.

quel mouvement a inventé le mot islamophobie?

avatar
Venividivinci le 25/11/2025 à 11:00

Et bien aller faire un match a Vénissieux ou a Grigny vous verrez un monde différent

avatar
Chris696969 le 25/11/2025 à 10:44
kool a écrit le 25/11/2025 à 10h38

C'est du racisme anti français tout simplement ....

Nous sommes bien d'accord...

avatar
French connection le 25/11/2025 à 10:41

Voir notre drapeau français tagué sur une vitrine de l'invasion islamiste, ca en dit long sur notre mal actuel et notre déclin à court terme

avatar
French connection le 25/11/2025 à 10:39

Ça fait du bien de voir qu'on est encore un pays francais, obligés de le voir tagué sur les murs, ça en dit long...

avatar
kool le 25/11/2025 à 10:38
Chris696969 a écrit le 25/11/2025 à 10h02

Les tags sont des dégradations...

Pourquoi qualifier un drapeau tricolore et / ou une croix chrétienne de message de haine ?

C'est du racisme anti français tout simplement ....

avatar
Ca parait logique ! le 25/11/2025 à 10:09

Montée inquiétante de l'Islam et de l'Islamophobie!!!!!! Normal, non?

avatar
Chris696969 le 25/11/2025 à 10:02
Bob a écrit le 25/11/2025 à 09h55

Il est inacceptable de taguer quoi que ce soit où que ce soit... ensuite il faut raison garder...

Les tags sont des dégradations...

Pourquoi qualifier un drapeau tricolore et / ou une croix chrétienne de message de haine ?

avatar
Bob le 25/11/2025 à 09:55

Il est inacceptable de taguer quoi que ce soit où que ce soit... ensuite il faut raison garder...

avatar
Chris696969 le 25/11/2025 à 09:47
LFI 69 a écrit le 25/11/2025 à 08h14

L'extrême droite politique et médiatique, ce transmetteur de virus du racisme sur les cerveaux les plus vulnérables, a encore frappé.
Il est encore temps d'interdire ces diffuseurs de haine.

En quoi un drapeau tricolore et une croix chrétienne sont des messages de haine ?

avatar
Blaguabaf le 25/11/2025 à 09:24
oui! a écrit le 25/11/2025 à 06h37

çà rappelle bougrement son mauvais coup des mains rouges et des etoiles de david sur les murs pour lever les communautes les unes contre les autres

Ne pensez-vous pas que ce qui fait lever des murs entre les communautés, c'est l'agir quotidien des "non intégrés", incivilités, délinquances, crimes ? Dees attaques permanentes contre les institutions et leurs représentants et d'un refus de la république et ses lois ?

avatar
Entomologie humaine le 25/11/2025 à 09:23
J6 a écrit le 25/11/2025 à 07h23

Un coup des ruskoff sous la houlette de l'EG pour faire accuser le parti donné gagnant à la prochaine présidentielle

N'oublie pas les Merloques qui pullulent ici.

avatar
guilbert le 25/11/2025 à 09:19
Castor a écrit le 25/11/2025 à 07h32

en quoi peindre des drapeaux français est il islamophobe ?

ce qui démontre bien que pour les musulmans l'islam ne peut ëtre compatible avec la république

avatar
La montée des extrêmes le 25/11/2025 à 09:04

Les responsables religieux devraient appeler l'Etat à la rescousse face à la montée inquiétante de l’islamisme, ils pourraient aussi se démarquer de l'islamisme et condamner cette montée aussi fermement que les actes anti-religieux.

avatar
Ingérence le 25/11/2025 à 08:35

Pas se laisser prendre au piège, c'est clairement de l'ingérence !

avatar
Ca doit être dur pour eux, voir cela au milieu des tags "nique la France"... le 25/11/2025 à 08:29

En France peindre un drapeau français avec une croix c'est un acte anti-musulman, en Afrique/Moyen Orient (Nigéria il y a quelques jours) l'extermination des chretiens par les musulmans radicaux est un acte...

Bah non tout le monde s'en fout, et c'est pas les médias wokes français tous vendus à la cause musulmane qui vont en parler.

Lyonmag, en utilisant le suffixe phobe instauré par les frères musulmans pour se victimiser et empêcher toute critique de l'islam vous participez à leur propagande, honte à vous.

avatar
LFI - Rhône le 25/11/2025 à 08:21

Vendredi prochain 13h30, après la prière, nous appelons à une marche blanche contre les drapeaux français ! LFI, Lyon II, PCF, CGT/FO

avatar
lol mdr le 25/11/2025 à 08:21

Mise en scène islamiste

avatar
LFI 69 le 25/11/2025 à 08:14

L'extrême droite politique et médiatique, ce transmetteur de virus du racisme sur les cerveaux les plus vulnérables, a encore frappé.
Il est encore temps d'interdire ces diffuseurs de haine.

avatar
Drapeau et aveu le 25/11/2025 à 08:06

Dire qu'un drapeau français est islamophobe est un terrible aveu: l'islam n'est pas compatible avec la République et la France.

avatar
lolololo696969 le 25/11/2025 à 08:05

Faut quand même être sacrément demeuré pour taguer ou souiller n’importe quel lieu où les gens prient. Il ne faut pas avoir reçu d’éducation.

avatar
Eglise le 25/11/2025 à 08:04

Si les médias faisaient un article à a chaque dégradation ou profanation d'église, ça occuperait la moitié des journaux.

avatar
Moon88 le 25/11/2025 à 08:03

L'islam est la religion la moins touchée par les actes anti religieux, c'est le christianisme qui est largement en tete. C'est les chiffres du ministère de l'intérieur.

En gros quand il y a 20 actes anti chretiens tout le monde s'en fout, par contre un seul acte anti islam et la ca y est c'est la fin du monde.

avatar
Castor le 25/11/2025 à 07:32

en quoi peindre des drapeaux français est il islamophobe ?

avatar
Cartésien le 25/11/2025 à 07:30

Reprenons sérieusement les chiffres du ministère de l'intérieur SVP

En 2024, sur 2 513 actes antireligieux recensés :
62% antisémites (1 570)
31% antichrétiens (770)
8% antimusulmans (173)

Si on regarde en plus les atteintes aux personnes c'est encore plus révélateur.

Pourquoi entend t'on crier à l'Islamophobie et nos LFI hurlés alors qu'ils se taisent sur tout le reste?

Il faut condamner tout les actes anti-religieux mais il ne faut pas être aussi "sélectif" car ses dernières semaines on a vu une explosion de saccage de lieux chrétiens.

Par contre ce terme Islamophobie on le sait maintenant est inventé par un certain mouvement. Ce mouvement reçoit des "financements" dont certains viennent d'un certains pays (propriétaire d'un club de foot parisien).
J'aimerais qu'on m'explique pour quoi nos politiques pendant plusieurs décennies ont laissé ce "pays" déverser des milliards dans les "quartiers" et introduire une version rigoriste de la religion?
Pourquoi on lui a octroyé des avantages fiscaux étonnants ... et si les politiques aussi "avocats d'affaire" en lien avec ce pays parlent pour la France ou pour les intérêts "d'ailleurs" ?

Sinon il faudrait trouver aussi les chiffres de l'UE car il semble qu'ils soient encore plus révélateur que ceux de la France.

avatar
Banja le 25/11/2025 à 07:26

Des drapeaux francais en France ?!? Incroyable !! il va falloir sevir, et vite. Tout ca au trou.

avatar
Ex Précisions le 25/11/2025 à 07:24

C'est un petit abruti sans cervelle, qui a voulu répondre aux "juifophobie" et "catholicophobie" ambiantes...

avatar
J6 le 25/11/2025 à 07:23

Un coup des ruskoff sous la houlette de l'EG pour faire accuser le parti donné gagnant à la prochaine présidentielle

avatar
Manipulateur professionnel le 25/11/2025 à 07:18

On ne sait pas qui a fait ça. Une chose est sûre, c'est que ces actes ont pour but de faire monter les tensions communautaires, histoire que musulmans et chrétiens se tapent dessus…

A qui cela profitera-t-il ?

avatar
Ma foi... le 25/11/2025 à 06:55

Sensibilité journalistique à géométrie variable.

avatar
CerisedeLyon le 25/11/2025 à 06:44

On peut rappeler le nombre d'églises vandalisées ?

avatar
oui! le 25/11/2025 à 06:37
encore un coup viceloque de la clique à poutine a écrit le 25/11/2025 à 06h26

telecommandé ,de loin ,comme ses drones...

çà rappelle bougrement son mauvais coup des mains rouges et des etoiles de david sur les murs pour lever les communautes les unes contre les autres

avatar
Free Lyon le 25/11/2025 à 06:33

Des graffitis contre des assassinats !!!! Et sa ce fait passer pour des victimes !!! Incroyable au Nigeria un génocide anti chrétien est en cours !!! Mais jusqu'où vont ils aller ?

avatar
encore un coup viceloque de la clique à poutine le 25/11/2025 à 06:26

telecommandé ,de loin ,comme ses drones...

avatar
Cest logique non? le 25/11/2025 à 06:24

Montée inquiétant de l’islamophobie » car montée inquiétante de l’insécurité et par les islamistes qui tissent leurs toiles dans notre pays ..

avatar
quoi le 25/11/2025 à 06:22

ils ont peur d’un drapeau !! vite crions au racisme !!

avatar
poutine ici en France sa marche pas le 25/11/2025 à 06:18

C'est encore le chibani de poutine qui est derrière cette histoire

