Drapeaux français tagués sur une mosquée près de Lyon : l'Etat appelé à la rescousse face à "la montée inquiétante de l’islamophobie"

Selon le Conseil des mosquées du Rhône, les faits se sont déroulés vers 2h du matin, et constituent "une atteinte directe à la liberté de culte et à la cohésion nationale".
Dans son communiqué, l’organisation dénonce "la responsabilité de certains discours médiatiques et politiques", qui auraient selon elle créé un climat de suspicion envers les musulmans, notamment après la publication d’un sondage IFOP évoquant un "rigorisme croissant" dans la pratique religieuse, notamment chez les jeunes. Le CMR estime que ces prises de parole "nourrissent les peurs" et peuvent "indirectement légitimer" des actes de haine, citant aussi l’assassinat d’Aboubakar Cissé en avril dernier à la mosquée de la Grand’Combe.
L’instance religieuse appelle donc l’État à une réaction rapide et ferme, notamment en renforçant la protection des lieux de culte, en condamnant clairement les actes islamophobes et les discours qui les banalisent, en lançant une enquête "prioritaire" sur les faits survenus à Décines et mettant en place un cadre de prévention contre les discours de haine.
Selon le Conseil des mosquées, seule une action forte de l’État permettra d’enrayer "la montée inquiétante de l’islamophobie" dans l'agglomération lyonnaise. "La protection et le respect de la communauté musulmane doivent être assurés de manière juste, égale et déterminée", conclut l’organisation.
A noter que ces tags, davantage nationalistes qu'islamophobes, ont également été réalisés cette même nuit sur les murs du lycée Charlie-Chaplin et la boîte aux lettres du lycée musulman Al-Kindi.
