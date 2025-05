"Assez de stigmatisations, assez d’humiliations" : un rassemblement contre l'islamophobie à Lyon ce dimanche

Ce mouvement, "contre l'islamophobie et les racismes" se déroulera à partir de 15h, place des Terreau dans le 1er arrondissement.

"Nous nous rassemblerons pour Aboubakar, et pour tous ceux que l’on voudrait effacer. Nous nous rassemblerons pour dire que la dignité et les droits des musulmans ne sont pas négociables. Nous nous rassemblerons, tous ensemble, musulmans et non-musulmans, pour dire que notre unité est le meilleur rempart contre les semeurs de haine", annoncent les organisateurs du rassemblement, relayé par de nombreux collectifs et partis comme LFI et le NPA.

"Assez de silences face à l’islamophobie, assez de stigmatisations, assez d’humiliations", poursuivent-ils

A noter qu'un autre rassemblement contre l'islamophobie sera organisé ce dimanche dans le département. Il se déroulera à 11h devant l'horloge de Béligny à Villefranche-sur-Saône.